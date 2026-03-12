12 de marzo de 2026 Inicio
La NASA anunció que un asteroide gigante no registrado hasta ahora pasará entre la Tierra y la Luna

El objeto rocoso identificado como 2026 EG1 fue detectado apenas hace 6 días, y aunque orbitará esta noche más cerca de lo que está el satélite natural, no hay peligro de choque.

El hallazgo de este objeto resalta la agilidad de los sistemas de vigilancia actuales.

La NASA anunció un fenómenos especial con un asteroide que pasará esta noche a 317.791 kilómetros de la Tierra, más cerca que de la Luna. A pesar de la dimensión del espectáculo, los expertos indicaron que no hay peligro de choque.

El cuerpo rocoso 2026 EG1, de entre 10 y 22 metros de diámetro, y se desplazará por debajo de la órbita lunar, que se encuentra a 384.400 kilómetros de promedio de nuestro planeta.

El objeto fue descubierto el 8 de marzo, días antes de que cruzara por el hemisferio sur en su punto más cercano, a las 11:27 pm EDT (03:27 GMT, 00:27 hora argentina), por el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra (CNEOS), por los sistemas de vigilancia.

Paul Chodas, director del CNEOS, explicó que “la designación de "potencialmente peligroso" simplemente significa que, a lo largo de muchos siglos y milenios, la órbita del asteroide podría evolucionar hasta convertirse en una con probabilidades de impactar la Tierra". El científico detalló que aunque se monitorean más de 41.000 objetos cercanos, la probabilidad de un impacto grave en los próximos 100 años es prácticamente nula.

El cuerpo viaja a 34.621 kilómetros por hora y cruzará el hemisferio sur en su punto más cercano

Qué son los asteroides

Según la NASA, los asteroides son restos rocosos y sin aire que quedaron de la formación temprana de nuestro sistema solar hace unos 4.600 millones de años, considerados "cápsulas del tiempo". La mayoría orbita en el cinturón principal entre Marte y Júpiter, con formas irregulares y tamaños que varían desde cientos de kilómetros hasta metros.

