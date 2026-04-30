Premios Martín Fierro 2026: uno por uno, quiénes son todos los nominados

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, dio a conocer todos los nominados a los Premio Martin Fierro 2026 y contó las novedades de la premiación más prestigiosa de la televisión argentina.
En el programa de Georgina Barbarossa, el periodista confirmó todos los nombres de las figuras que competirán en las 35 ternas para quedarse con una estatuilla en el evento que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo en el Hotel Hilton, que contará con la conducción de Santiago Del Moro y se transmitirá en la pantalla de Telefe.
La entrega de los Premios Martín Fierro se da desde 1959 y representa una de las distinciones más importantes del espectáculo argentino en el que hace un reconocimiento anual y que en los últimos años el Martín Fierro de Brillantes y de Platino se sumó a la de los de Oro.
Entre las novedades de esta edición, Ventura explicó que, este año, en la terna de Conducción Femenina, contará con siete mujeres disputándose el premio. “Refuerza el empoderamiento de la mujer en las presencias mediáticas”, destacó en A La Barbarossa (Telefe).