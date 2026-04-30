Premios Martín Fierro 2026: uno por uno, quiénes son todos los nominados El evento más grande de la televisión argentina será el lunes 18 de mayo en el Hotel Hilton, con la conducción de Santiago el Moro. Será transmitido por la pantalla de Telefe. + Seguir en







Luis Ventura dio a conocer los nominados de los Martín Fierro 2026.

El presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), Luis Ventura, dio a conocer todos los nominados a los Premio Martin Fierro 2026 y contó las novedades de la premiación más prestigiosa de la televisión argentina.

En el programa de Georgina Barbarossa, el periodista confirmó todos los nombres de las figuras que competirán en las 35 ternas para quedarse con una estatuilla en el evento que se llevará a cabo el próximo 18 de mayo en el Hotel Hilton, que contará con la conducción de Santiago Del Moro y se transmitirá en la pantalla de Telefe.

La entrega de los Premios Martín Fierro se da desde 1959 y representa una de las distinciones más importantes del espectáculo argentino en el que hace un reconocimiento anual y que en los últimos años el Martín Fierro de Brillantes y de Platino se sumó a la de los de Oro.

Entre las novedades de esta edición, Ventura explicó que, este año, en la terna de Conducción Femenina, contará con siete mujeres disputándose el premio. “Refuerza el empoderamiento de la mujer en las presencias mediáticas”, destacó en A La Barbarossa (Telefe).

Uno por uno, todos los nominados a los Martín Fierro 2026 Ficción Amia, La Serie (Telefe)

La Voz Ausente (Eltrece)

Tafí Viejo, verdor sin tiempo (Elnueve) Periodístico Camino a casa (Telefe)

GPS (América)

Opinión Pública (Elnueve)

Humorístico / De Actualidad

La Noche Perfecta (Eltrece)

Las Chicas De La Culpa (Eltrece)

Polémica En El Bar (América) Deportivo ACTC Media Tv (Televisión Pública)

Carburando (Eltrece)

Knockout 9 (Elnueve) Futbolístico Conmebol Libertadores (Telefe)

Mundial De Clubes (Telefe)

Pasión Por El Fútbol (Eltrece) Noticiero Diurno Arriba Argentinos (Eltrece)

El Noticiero De La Gente (Telefe)

Telenueve Al Mediodía (Elnueve)

Noticiero Nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (Eltrece) Interés General Almorzando Con Juana (Eltrece)

DDM (América)

Los profesionales de siempre (Elnueve)

Sálvese Quien Pueda (América)

LAM (América)

Lape Club Social Informativo (América) Musical Hay Música Siempre (Televisión Pública)

La Peña De Morfi (Telefe)

Pasión De Sábado (América)

Planeta Nueve (Elnueve) Magazine A La Barbarossa (Telefe)

Cortá Por Lozano (Telefe)

Nara Que Ver (Elnueve)

Qué Te Pasa (Net Tv)

Con Carmen (Elnueve) Cultural/Educativo Argentina De Película (América)

Ser Humanos (América)

Tierras (Telefe)

Entretenimientos

Ahora Caigo (Eltrece)

Buenas Noches Familia (Eltrece)

Pasapalabra (Telefe) Big Show La Voz Argentina (Telefe)

Medianoche Con Jey (Elnueve)

Otro Día Perdido (Eltrece) Reality Cuestión De Peso (Eltrece)

Masterchef Celebrity (Telefe)

Gran Hermano 2025 (Telefe) Gastronomía Ariel En Su Salsa (Telefe)

Escuela De Cocina (Elnueve)

Qué Mañana! (Elnueve) Viajes / Turismo Iván De Viaje (Telefe)

Por El Mundo (Telefe)

Resto Del Mundo (Eltrece) Programa De Servicios Adn Buena Salud (Televisión Pública)

Aire De Campo (Televisión Pública)

Intelexis (Net Tv)

Mascotas Al Rescate (América) Jurados Damián Betular; Donato De Santis Y Germán Martitegui (Masterchef Celebrity – Telefe)

Hernán Drago; Pablo Ramírez; Paz Martínez; Manuel Wirzt; Magalí Bachor Y Ariel Pucheta (Bienvenidos A Ganar – Elnueve)

Lali; Miranda!; Luck Ra Y Soledad (La Voz Argentina – Telefe) Branded Content Historias De Reparación Dove (Unilever – Telefe)

Intuiciones By Bplay (Bplay – Telefe)

Ponele Lo Mejor (Casancrem – Danone – Telefe) Labor En Conducción Femenina Moria Casán (La Mañana Con Moria – Eltrece)

Pamela David (Desayuno Americano – América)

Vero Lozano (Cortá Por Lozano Y Chef Al Diván – Telefe)

Karina Mazzocco (A La Tarde – América)

Wanda Nara (Mastrechef Celebrity – Telefe)

Georgina Barbarossa (A La Barbarossa – Telefe)

Mariana Fabbiani (DDM, América) Labor En Conducción Masculina Darío Barassi (Ahora Caigo – Eltrece)

Iván De Pineda (Pasapalabra E Iván De Viaje – Telefe)

Guido Kaczka (The Balls, Buenas Noches Familia Y The Floor, La Conquista – Eltrece)

Santiago Del Moro (Gran Hermano – Telefe)

Nicolás Occhiato (La Voz Argentina – Telefe) Labor Periodística Femenina Carolina Amoroso (Telenoche – Eltrece)

Soledad Larghi (América Noticias – América)

Mirtha Legrand (La Noche De Mirtha – Eltrece) Labor Periodística Masculina Nelson Castro (Telenoche – Eltrece)

Rolando Graña (América Noticias Y Gps – América)

Mauro Szeta (Lape Club Social Informativo – América)

Germán Paoloski (El Noticiero De La Gente – Telefe) Cronista / Movilero Alejandro Guatti (Intrusos – América)

Cecilia Insinga (Arriba Argentinos Y Mediodía Noticias – Eltrece)

Martín Salwe (Lape Club Social Informativo – América)

Daniel Roggiano (Buen Telefe, El Noticiero De La Gente, Telefe Noticias – Telefe) Panelista Femenina Marcela Feudale (Lam – América)

Edith Hermida (Bendita – Elnueve)

Natalie Weber (Pasó En America – América)

Analía Franchín (A La Barbarossa – Telefe)

Mariana Brey (A La Barbarossa – Telefe) Panelista Masculino Martín Candalaft (DDM – América)

Paulo Kablan (A La Barbarossa Y El Noticiero De La Gente – Telefe)

Ceferino Reato (Gran Hermano El Debate – Telefe)

Luis Bremer (A La Tarde – Desayuno Americano – América) Mejor Actor César Bordón (La Voz Ausente – Eltrece Y Amia, La Serie – Telefe)

Luciano Cáceres (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Gustavo Garzón (La Voz Ausente – Eltrece)

Benjamín Vicuña (La Voz Ausente – Eltrece) Mejor Actriz Gimena Accardi (La Voz Ausente – Eltrece)

Paloma Contreras (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Susú Pecoraro (La Voz Ausente – Eltrece)

Jazmín Stuart (La Voz Ausente – Eltrece) Revelación Laura Grandinetti (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Ian Lucas (Masterchef Celebrity – Telefe)

Sofía Gonet (Materchef Celebrity – Telefe) Labor Humorística Agustín “Rada” Aristarán (Otro Día Perdido – Eltrece)

Connie Ballarini (Las Chicas De La Culpa – Eltrece)

Darío Lopilato (Viralizados – América)

Laila Roth (Otro Día Perdido – Eltrece) Autor/Guionista Juma Fodde Roma; María Meira; Carlos Zicanelli; Gina Álvarez Y Leandro Custo (La Voz Ausente – Eltrece)

Izhar Harlev, Shuki Gur, Givon Snir, Hadar Arazi, Matías Bertilotti, Joaquín Bonet (Amia, La Serie – Telefe)

Eduardo Pinto; Gabriel Macias Y Natalia Torres (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve) Director Gustavo Hernández (La Voz Ausente – Eltrece)

Eduardo Pinto (Tafí Viejo, Verdor Sin Tiempo – Elnueve)

Guillemo Rocamora (Amia, La Serie – Telefe) Director De No Ficción Claudio Cuscuela (Otro Día Perdido – Eltrece)

Fernando Emiliozzi (Masterchef Celebrity Y La Voz Argentina – Telefe)

Christian Fontan (La Noche Perfecta, Los 8 Escalones, The Balls, Buenas Noches Familia, Cuestión De Peso Y The Floor, La Conquista – Eltrece) Aviso Publicitario Decíselo, Quilmes (Ab Inbev – La América)

Tarjetita, Swiss Medical (La América)

Universo Dada, Grupo Peñaflor (La Comunidad)

Paparazzi: Stella Artois - Ab Inbev / Gut Buenos Aires Producción Integral La Voz Argentina (Telefe)

Otro Día Perdido (Eltrece)

Masterchef Celebrity (Telefe)

Telefe Noticias (Telefe)