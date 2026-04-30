30 de abril de 2026 Inicio
En Vivo

En la previa del Día del Trabajador, la CGT marcha a Plaza de Mayo en rechazo a la reforma laboral

La central obrera se moviliza en la antesala del 1° de mayo para advertir sobre la caída del empleo, los salarios y el impacto del plan económico de Javier Milei. También se realizará un homenaje al papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

Por
“El trabajo es con derechos o es esclavo” es el lema de la movilización de la central obrera.

“El trabajo es con derechos o es esclavo” es el lema de la movilización de la central obrera.

En la víspera del Día del Trabajador, la Confederación General del Trabajo (CGT) marchará este jueves a las 15 horas a Plaza de Mayo en rechazo a las políticas económicas del gobierno de Javier Milei y advertir sobre la situación actual del empleo, los salarios y el cierre de empresas.

Las líneas de AMBA reducirán sus frencuencias durante la jornada del 30 de abril. 
Te puede interesar:

Paro por el Día del Trabajador: qué pasará con el transporte

Se espera una convocatoria amplia, con la participación de gremios, organizaciones sociales y espacios políticos opositores. En el marco del acto, además, se realizará un homenaje al papa Francisco, al cumplirse un año de su fallecimiento.

La movilización también se realizará en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Cuando se anunció la movilización, la central contaba con el freno judicial contra el núcleo de la medida. Sin embargo, en los últimos días, la Cámara de Apelaciones del Trabajo revirtió esa cautelar, lo que modificó el tablero y dejó a la conducción sindical ante el desafío de redefinir su estrategia a futuro.

CGT movilización

Con este acto, la central buscará recuperar protagonismo y exhibir capacidad de movilización. El mensaje que se leerá en Plaza de Mayo no solo estará dirigido al oficialismo, sino también a la oposición, en un contexto de reconfiguración política.

Según anticiparon fuentes sindicales, el texto cuestionará el programa económico al sostener que favorece a “un selecto grupo de actores vinculados a la actividad financiera y especulativa”, en detrimento de sectores productivos como la industria, la construcción y el comercio.

Bajo la consigna “El trabajo es con derechos o es esclavo”, el acto incluirá proyecciones audiovisuales y la participación de representantes de la Iglesia antes de los discursos de los tres secretarios generales, quienes abordarán la coyuntura social y económica.

A qué hora arranca la marcha de la CGT y qué calles estarán cortadas

La convocatoria está prevista para las 15 y se espera que se extienda hasta las 20, aunque se espera que desde el mediodía las columnas comiencen a llegar a la Plaza desde el conurbano y distintos puntos de la ciudad. Desde la organización pidieron a los asistentes llevar su bandera argentina.

Los gremios comenzarán a concentrarse a partir de las 12 del mediodía en las sedes de sus sindicatos. Los principales puntos de encuentro estarán ubicados en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo.

En cuanto a la circulación, habrá cortes de tránsito en las inmediaciones de la Casa Rosada y el eje de Avenida de Mayo. Los colectivos que circulan por la zona céntrica realizarán desvíos en sus recorridos habituales, mientras que el subte podría cerrar momentáneamente la estación Plaza de Mayo, como suele ocurrir durante este tipo de movilizaciones.

Marcha de la CGT: cómo funciona el transporte público

El esquema de transporte público para lo que resta de la jornada seguirá siendo irregular y fragmentado. A diferencia de un paro general con horario de corte definido, la adhesión dispar de los gremios genera incertidumbre sobre su funcionamiento.

Colectivos

En los colectivos, la frecuencia seguirá siendo reducida durante la tarde-noche. Muchas líneas que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) informaron que operarán con cronograma de feriado o con servicios parciales hasta el final del día.

En cuanto a los trenes, la situación más crítica persiste en las líneas Sarmiento y Mitre. El gremio La Fraternidad ratificó que las medidas de fuerza en estos ramales se mantienen durante la jornada, lo que implica que el servicio no se normalizará totalmente hasta el inicio del viernes 1° de mayo. Por su parte, el Subte mantendrá un esquema de seguridad que podría incluir cierres preventivos de estaciones hasta que la zona de Plaza de Mayo quede totalmente liberada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La CGT movilizará el 30 de abril por el Día del trabajador y en contra de la reforma laboral. 

La CGT confirmó que realizarán una marcha masiva el 30 de abril contra el ajuste de Javier Milei

El Gobierno le quitó la credencial a los periodistas en Casa Rosada, 

Argentina cayó 11 puestos en el ranking mundial de libertad de prensa

Lucila Crexell fue senadora por Neuquén durante 12 años.

El Gobierno designó embajadora en Canadá a Lucila Crexell, acusada de apoyar la Ley Bases a cambio del cargo

El transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) atraviesa una profunda crisis.

Crisis del transporte público: reunión clave entre el Gobierno y empresarios de colectivos

Bettina Angeletti y Manuel Adorni en la Expo Agro 2024. 

Quién es Bettina Angeletti, la esposa de Adorni, señalada por viajar en el avión presidencial

El Gobierno multó al sindicato ferroviario.

El Gobierno multó a La Fraternidad por $21.000 millones por no acatar una conciliación obligatoria

Rating Cero

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

LAM confirmó la separación entre Brenda Gandini y Gonzalo Heredia

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

Mega 98.3 cumplió 26 años a puro rock nacional

Lali lanzó Camino a River y cuenta la intimidad de la preparación de sus esperados shows en Núñez.
play

Lali Espósito estrenó la serie Camino a River y celebró el primer año de su último disco

Un lazo entrañable une al exmodelo y la conductora brasileña. 

La confesión de Hernán Drago sobre Xuxa: "Se quedó muchas veces en casa"

La China Suárez en la campaña publicitaria de la marca de lencería de Ivana Figueiras.
play

Una empresaria reveló que recibió comentarios crueles por contratar a la China Suárez: "No esperaba tanto"

últimas noticias

El agresor, que intentó dos veces incendiar la carpa del circo, fue detenido.

Lo echaron del circo y se quiso vengar: intentó prender fuego la carpa, pero lo atraparon y lo lincharon

Hace 20 minutos
ANMAT detectó incumplimientos en tres productos de limpieza de uso doméstico.

ANMAT prohibió la venta de una reconocida marca de productos de limpieza

Hace 35 minutos
Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

Hace 48 minutos
Tras someterse a los estudios, lo de Julián Álvarez fue un golpe del momento y estará para el próximo partido de Champions League

Preocupación en la Selección por la lesión de Julián Álvarez: ¿se pierde la Champions y el Mundial 2026?

Hace 48 minutos
Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de Chikungunya

Alerta sanitaria: se detectaron 272 nuevos casos de chikungunya

Hace 51 minutos