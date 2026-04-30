30 de abril de 2026 Inicio
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Recortes en el Servicio Meteorológico Nacional: "No se entiende si somos esenciales por qué nos despiden"

Desde el SMN exigen la reincorporación de los 140 empleados echados, después de levantar el paro tras ser declarado como ilegal desde el Gobierno. Además, el Decreto 274/26 modificó el funcionamiento del organismo: ya no será el único proveedor del servicio, ya que habilita a la Empresa Argentina de Navegación Aérea.

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Servicio Meteorológico Nacional.

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En el marco de un nuevo cese de actividades, y tras los dichos de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado, luego de que justificara los despidos en el sector y consideraron sus argumentos una "mezcla de desinformación, simplificaciones y de conclusiones falsas y peligrosas".

La delegada de ATE en el Servicio Meteorológico Nacional, Silvina Romano, advirtió sobre la crítica situación que atraviesa el organismo tras el despido de 140 trabajadores en diálogo con el programa Mañanas Argentinas por la pantalla de C5N.

Sobre Sturzenegger remarcó que "este señor salió a hablar sin ningún tipo de fundamento, simplemente para implantar en la sociedad la justificación de despedir trabajadores", afirmó Romano, quien subrayó que desde el gremio buscan desmentir las versiones oficiales: "Dijo todas mentiras, no hay ningún acierto en ninguna de sus palabras; evidentemente hay que educarlo".

SMN PARO 22-4-26

Romano fue tajante al señalar que la falta de personal ya está impactando en las tareas diarias: "Necesitamos la reincorporación de estos compañeros por la simple razón de que ya hay funciones que no se pueden llevar a cabo y realmente el apagón meteorológico lo está ocasionando el gobierno desde que asumió".

"Instalar una estación ronda entre los 15 y los 30,000 dólares. ¿Cómo vas a reemplazar un humano por la nada misma?", cuestionó. Esta falta de cobertura está generando baches peligrosos en el monitoreo: "Hay muchos lugares del país que ahora no están haciendo mediciones de noche. Es un riesgo de vida".

En relación con el paro, Silvina explicó que "tuvimos un llamado a cese de actividades la semana pasada el cual fue declarado ilegal por parte del Gobierno dicen que somos esenciales, lo cuales no se entiende si somos esenciales porqué nos despiden".

Para este jueves iban a "programar la misma medida para hoy pero no se dieron las condiciones lo cual no significa que en algún momento no lo llevaremos a cabo porque realmente es necesario ponerle fin a esto , no se entiende este vaciamiento atroz".

Trabajadores del SMN respondieron a Federico Sturzenegger y denunciaron un "apagón meteorológico" por el ajuste

"El apagón meteorológico lo comenzó a realizar este gobierno el 11 de diciembre de 2023", apuntaron en un comunicado el personal afiliado a ATE y aclararon que la "modernización", que había propuesto Sturzenegger, con estaciones meteorológicas automáticas "no sustituye la observación humana". "Plantear que una estación automática reemplaza a personas es técnicamente incorrecto", señalaron los especialistas.

El ministro había asegurado que si se actualizaba la tecnología a disposición del SMN, este podría pasar a operar con solo 150 personas en comparación con las 1000 que componen la plantilla actual. Sin embargo, el personal actual se eleva a 832 trabajadores y trabajadoras tras los últimos 140 despidos, 472 son técnicos y operan como "observadores meteorológicos" mientras que 148 son el total de “meteorólogos” en funciones.

El funcionario había asegurado que había solo 20 meteorólogos en funciones para 100 estaciones meteorológicas. En esto último también se equivocó, según el comunicado de los trabajadores del SMN, porque hay 120 estaciones meteorológicas en todo el país tras el cierre de cinco por parte del Gobierno.

Con esa plantilla y equipo, "gracias a las políticas de desguace", más de la mitad de las estaciones no observan de noche, dejando una ventana de entre 9 y 12 horas sin datos. "Modernizar no es destruir capacidad ni reemplazar conocimiento humano por una falsa idea de eficiencia", advirtieron.

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