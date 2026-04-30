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Mega 98.3 cumplió 26 años a puro rock nacional

La radio del rock argentino festejó un nuevo aniversario en el emblemático Makena. Con shows en vivo de grandes artistas y el equipo que hace el dial todos los días. La Mega reafirmó su lugar como el corazón de la cultura nacional.

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

La Mega celebró sus 26 años con un shown en vivo y rodeado de su gente.

Mega 98.3 cumplió 26 años y lo celebró como mejor sabe hacerlo: con música en vivo, artistas emblemáticos y rodeada de su gente. El mítico escenario de Makena, en Palermo, fue el punto de encuentro de una noche donde el rock nacional fue el único protagonista.

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La fiesta contó con una grilla de lujo. Pasaron por el escenario Ale Kurz (ex El Bordo), Fachi de Viejas Locas, Villanos, Don Adams y Perro Suizo, brindando un show potente y cargado de significado. No faltaron los conductores de la radio, los equipos de producción y los técnicos, esos que día a día ponen al aire la banda sonora de millones de argentinos.

Más allá del festejo, Mega reafirma su identidad como la radio de los festivales. En el último tiempo, la emisora llevó su transmisión federal a cada rincón de la Argentina y Uruguay, con presencia exclusiva en:

  • Cosquín Rock (Córdoba)

  • Festival Bandera (Rosario)

  • Rock en Baradero

  • Festival Montaña (Mendoza)

  • Bai Bai (Chapadmalal) y Medio y Medio (Uruguay)

Y las noticias para los fanáticos no terminan: tras confirmar su presencia en Tribus (Santa Fe), la radio ya calienta motores para el Quilmes Rock 2027, consolidándose como el medio oficial de los eventos más masivos del género.

Más cerca de los oyentes

La apuesta de Mega para este año no se queda solo en el dial. La radio anunció que potenciará sus clásicos Megacústicos, permitiendo un contacto íntimo entre artistas y audiencia, y los Megaescapes, la experiencia que lleva a los oyentes a viajar por distintas ciudades para ver a sus bandas favoritas.

Con 26 años de historia, Mega 98.3 demuestra que el rock nacional no solo está más vivo que nunca, sino que tiene un lugar que siempre lo cuida: el dial de la cultura argentina.

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