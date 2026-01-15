15 de enero de 2026 Inicio
Javier Milei confirmó su presencia en la Derecha fest en Mar del Plata: "El evento más antizurdo de la Argentina"

El Presidente de la Nación estará presente en el evento promocionado por los libertarios.

Por
A diferencia de la primera edición

A diferencia de la primera edición, la fiesta de Mar del Plata es con entrada libre y gratuita.

En medio de los incendios en la Patagonia y de la ola de calor que afecta a gran parte del país, el presidente Javier Milei se hizo un hueco en su agenda para asistir al evento definido como el "más antizurdo de la Argentina" que se llevará a cabo el próximo 27 de enero en Mar del Plata, con entrada libre y gratuita.

A través de un posteo en X aseguró que visitará a su militancia en "La Feliz" a su regreso de Europa. “Nos vemos en Mar del Plata VLLC”, escribió. La decisión del mandatario le imprime peso simbólico a este lugar de debate libertario, en su objetivo de marcar agenda de cara al escenario político de este nuevo año.

Qué es la "Derecha fest"

El evento que reúne a los fanáticos libertarios está organizado por Nicolás Márquez, el biógrafo del Presidente, y el español Javier Negre, propietario de La Derecha Diario. Tras la victoria electoral en las legislativas de octubre, el líder del movimiento reafirmó su presencia y su compromiso con la militancia y celebrará junto a ella la primera edición del encuentro en este 2026.

Desde la cuenta oficial de la organización destacaron el arribo en la Costa Atlántica: "No es un evento neutral, es un evento para quienes entienden que la batalla cultural también se disfruta".

milei derecha fest

La agenda de Milei

El Presidente estará mañana en Córdoba y será el primer viaje local que realice en el año. Ya había estado allí a mediados de diciembre último para encabezar el “Tour de Gratitud” que organiza la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, en agradecimiento por el triunfo en las urnas a sus votantes.

Después de Córdoba, Milei estará el sábado en Paraguay para la firma del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea.

