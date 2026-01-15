Javier Milei confirmó su presencia en la Derecha fest en Mar del Plata: "El evento más antizurdo de la Argentina" El Presidente de la Nación estará presente en el evento promocionado por los libertarios. Por + Seguir en







A diferencia de la primera edición, la fiesta de Mar del Plata es con entrada libre y gratuita.

En medio de los incendios en la Patagonia y de la ola de calor que afecta a gran parte del país, el presidente Javier Milei se hizo un hueco en su agenda para asistir al evento definido como el "más antizurdo de la Argentina" que se llevará a cabo el próximo 27 de enero en Mar del Plata, con entrada libre y gratuita.

A través de un posteo en X aseguró que visitará a su militancia en "La Feliz" a su regreso de Europa. “Nos vemos en Mar del Plata VLLC”, escribió. La decisión del mandatario le imprime peso simbólico a este lugar de debate libertario, en su objetivo de marcar agenda de cara al escenario político de este nuevo año.

NOS VEMOS EN MAR DEL PLATA...!!!

VLLC! https://t.co/cpJz8a8ZJm — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2026 Qué es la "Derecha fest" El evento que reúne a los fanáticos libertarios está organizado por Nicolás Márquez, el biógrafo del Presidente, y el español Javier Negre, propietario de La Derecha Diario. Tras la victoria electoral en las legislativas de octubre, el líder del movimiento reafirmó su presencia y su compromiso con la militancia y celebrará junto a ella la primera edición del encuentro en este 2026.

Desde la cuenta oficial de la organización destacaron el arribo en la Costa Atlántica: "No es un evento neutral, es un evento para quienes entienden que la batalla cultural también se disfruta".