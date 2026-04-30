Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

El jefe de gobierno porteño Jorge Macri y la periodista María Belén Ludueña fueron padres por primera vez juntos: nació Vito. La conductora dio a luz a primera hora del jueves 30 de abril en el Sanatorio Otamendi en lo que fue una cesárea programada.
Ambos eligieron ponerle Vito porque se lo asocia con vida y protección. Ludueña aseguró que esos son los dos valores que le quiere dar a su hijo como madre. El embarazo fue llevado adelante con normalidad, según la misma protagonista.
“Chau panza. Te voy a extrañar. Gracias virgencita por este embarazo privilegiado”, escribió en una imagen de Instagram con una foto de ella todavía embarazada. Además, subió otra que decía: “Última foto de dos”, y posó junto a Macri.
Macri y Ludueña se casaron el 12 de noviembre el 2022, pero llevaban juntos x años de relación. Se trata del primer hijo en común, ya que Jorge tiene tres del matrimonio anterior que se llaman Antonio, Martina y Giorgio.