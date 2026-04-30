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Nació el hijo de Jorge Macri y María Belén Ludueña: "Bienvenido Vito"

La conductora dio a luz a su primer hijo junto al jefe de Gobierno porteño en un parto por cesárea en el Sanatorio Otamendi en la Ciudad de Buenos Aires. "Gracias virgencita por este embarazo privilegiado", escribió en redes sociales.

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Jorge Macri se casó con la periodista en 2022.

Redes sociales

El jefe de gobierno porteño Jorge Macri y la periodista María Belén Ludueña fueron padres por primera vez juntos: nació Vito. La conductora dio a luz a primera hora del jueves 30 de abril en el Sanatorio Otamendi en lo que fue una cesárea programada.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño.
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Ambos eligieron ponerle Vito porque se lo asocia con vida y protección. Ludueña aseguró que esos son los dos valores que le quiere dar a su hijo como madre. El embarazo fue llevado adelante con normalidad, según la misma protagonista.

Chau panza. Te voy a extrañar. Gracias virgencita por este embarazo privilegiado”, escribió en una imagen de Instagram con una foto de ella todavía embarazada. Además, subió otra que decía: “Última foto de dos”, y posó junto a Macri.

Ludueña

Macri y Ludueña se casaron el 12 de noviembre el 2022, pero llevaban juntos x años de relación. Se trata del primer hijo en común, ya que Jorge tiene tres del matrimonio anterior que se llaman Antonio, Martina y Giorgio.

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