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Separación y escándalo entre dos reconocidos actores argentinos tras más de 15 años de relación

Los artistas decidieron ponerle fin a su relación de amor, según indicaron en LAM. “Intentaban remontar la relación, pero no creían que fuera posible”, contó Pepe Ochoa.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron.

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Una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo era la de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, pero en LAM contaron que decidieron separarse en medio de rumores de infidelidad. “Intentaban remontar la situación, pero que no creían que fuera posible”, contaron.

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El que dio la noticia fue Pepe Ochoa, quien primero dio pistas sobre los actores hasta contar sus nombres: "Él habló con gente de su entorno en un evento, un cumpleaños, donde había dos personas que eran amigas de la pareja, y contó que estaban en crisis, separados”.

Ángel de Brito reveló que hace poco tiempo le preguntó si estaban separados, pero que Heredia decidió esquivar la respuesta: “Le pregunté hace poco y me dijo: ‘No, estamos como siempre. Por ahí porque fui con mi nena nada más al teatro y no juntos…’”.

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Estaban juntos desde que se conocieron en el trabajo: ambos formaban parte de la tira de Malparida, pero luego de más de 15 años, todo terminó. “Se los vio solos en varios lugares y hace un tiempo él habla con varias personas del evento y me llegó el dato”.

Además, meses atrás quedaron envueltos en rumores de infidelidad que no fueron claros. Ambos negaron la situación, ya que tienen una relación monogámica luego de tener a dos hijos.

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