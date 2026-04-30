Separación y escándalo entre dos reconocidos actores argentinos tras más de 15 años de relación Los artistas decidieron ponerle fin a su relación de amor, según indicaron en LAM. “Intentaban remontar la relación, pero no creían que fuera posible”, contó Pepe Ochoa. + Seguir en







Brenda Gandini y Gonzalo Heredia se separaron. Pexels

Una de las parejas más consolidadas del mundo del espectáculo era la de Brenda Gandini y Gonzalo Heredia, pero en LAM contaron que decidieron separarse en medio de rumores de infidelidad. “Intentaban remontar la situación, pero que no creían que fuera posible”, contaron.

El que dio la noticia fue Pepe Ochoa, quien primero dio pistas sobre los actores hasta contar sus nombres: "Él habló con gente de su entorno en un evento, un cumpleaños, donde había dos personas que eran amigas de la pareja, y contó que estaban en crisis, separados”.

Ángel de Brito reveló que hace poco tiempo le preguntó si estaban separados, pero que Heredia decidió esquivar la respuesta: “Le pregunté hace poco y me dijo: ‘No, estamos como siempre. Por ahí porque fui con mi nena nada más al teatro y no juntos…’”.

brendajpg.jpg Gonzalo Heredia y Brenda Gandini fueron papás por segunda vez: ¡mirá el tierno anuncio!

Estaban juntos desde que se conocieron en el trabajo: ambos formaban parte de la tira de Malparida, pero luego de más de 15 años, todo terminó. “Se los vio solos en varios lugares y hace un tiempo él habla con varias personas del evento y me llegó el dato”.

Además, meses atrás quedaron envueltos en rumores de infidelidad que no fueron claros. Ambos negaron la situación, ya que tienen una relación monogámica luego de tener a dos hijos.