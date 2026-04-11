11 de abril de 2026 Inicio
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La madrina de Ángel apuntó contra la madre: "Lo zamarreaba cuando era bebé"

Caterina recordó que la relación entre los padres del menor era "una discordia todo el tiempo" e interpreta que el trato que Mariela Altamirano tenía con su hijo era "violento" y con una marcada de límites "muy exagerada". También cuestionó a la Justicia por no permitir que el menor pueda vivir con ellos.

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La madrina de Ángel habló con C5N. 

Crece la conmoción por la muerte de Ángel, el nene de cuatro años que falleció en Comodoro Rivadavia. Katerina, su madrina, habló este sábado en C5N sobre el lamentable suceso y apuntó contra la madre del menor, Mariela Altamirano, a quien la hace responsable de lo ocurrido. "Lo zamarreaba cuando era bebé", recordó la joven, previo a interpretar que el trato para con el menor era "violento" y con una marcada de límites "muy exagerada".

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El acercamiento de Katerina para con Ángel comenzó cuando era bebé y fue elegida, junto a su esposo, como madrina del menor. Durante los primeros meses vivieron en una casa donde, al momento de producirse visitas ocasionales, era testigo de los primeros tratos.

La situación marca que al poco tiempo, Mariela se separó de Luis López, se fue a vivir a Córdoba, y apareció años después reclamando la tenencia de su hijo, la cual fue autorizada por la Justicia provincial.

“En cuanto a la relación como pareja, sí era una discordia todo el tiempo. Pero a mi lo que más me interesaba era Ángel porque un niño no puede crecer en una relación en la que todo el tiempo se está discutiendo”, señaló en un primer momento Katerina a la periodista de C5N Mariela López Brown en el programa Mañanas Argentinas.

Luego recordó que "cuando Luis llegaba del trabajo, él lo agarraba y el nene se tranquilizaba. Era una persona que desde bebé, en lo que yo veía, más se daba con su padre. Con Mariela, era como que estaba más exaltado, chinchudo. Si bien era un bebé, los nenes se hacen notar cuando están más tranquilos con un papá o mamá”.

“Luis jugaba más con el nene y estaba tranquilo, se reía. Por ahí con su mamá estaba más alterado. Ellos vivían acá y había momentos en que nos cruzábamos. En esos momentos que yo estaba con ella o con los luis yo veía esas cosas”, remarcó la joven.

Ángel Comodo Rivadavia
Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Ante la consulta del conductor Néstor Dib sobre si ella vio alguna vez algún golpe en el nene, Katerina fue determinante al señalar: “Haber visto yo golpes, no. Pero sí una marcada de límites muy exagerada para ser un bebé, como zamarrear y esas cosas. Es un bebé y a tan corta edad si se lo zamarrea puede tener muchos daños”.

En este sentido, interpreta que el trato de su madre para con el hijo, era violento. “Sí, para mí sí. No he visto piñas o golpes fuertes que pueda comprobar pero para mi zamarrear ya esta mal”, analizó.

En el continuado de la entrevista apuntó nuevamente contra la madre de Ángel al repudiar su actitud en el velorio del menor: "Se fue como si nada. Loca, se te murió tu hijo en tus brazos estando con ella. Lo único que espero es que no digan que fue una muerte natural, porque eso no fue”.

“El nene no conocía a su mamá, lo abandonó de bebé, aparece cuatro años después a hacerse la madre, biológicamente podrá serlo, pero madre es la que cría, no solo engendra. Ángel no quería y se entendía. dijo exactamente ‘no quiero ir‘. No me entra en la cabeza lo de la Justicia. Me da por las pelotas porque le chupa un huevo todo", concluyó sobre el tema Katerina.

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