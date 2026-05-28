28 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Agostina Vega es la quinta alerta Sofía en Córdoba: qué pasó en los anteriores casos

La desaparición de la adolescente reavivó el recuerdo de los otros cuatro procesos activados bajo el sistema nacional de búsqueda de menores.

Por
Agostina Vega

Agostina Vega, la adolescente de 14 años que sigue desaparecida.

La desaparición de Agostina Vega, la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el domingo 24 de mayo, mantiene en alerta a toda la provincia y volvió a poner el foco sobre el sistema nacional de búsqueda de menores conocido como Alerta Sofía.

Te puede interesar:

Crimen de Coghlan: excavaron la casa de Cristian Graf en busca de más restos humanos

La investigación quedó a cargo del fiscal Raúl Garzón, quien ordenó allanamientos y detuvo a Claudio Gabriel Barrelier, un empleado municipal de 33 años señalado como la última persona que vio a la menor en barrio Cofico. En las últimas horas apareció un video que mostraría al sospechoso ingresando a una vivienda junto a una adolescente que podría ser Agostina, mientras la familia cuestiona la demora de casi 72 horas para activar el protocolo nacional.

Agostina Vega Córdoba
Agostina Vega vivía en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba.

Agostina Vega vivía en el barrio General Mosconi de la ciudad de Córdoba.

Qué pasó en las anteriores alerta Sofía en Córdoba

El primer antecedente de Alerta Sofía en Córdoba ocurrió en 2023 con el caso de Gianluca Tizziano Maschio Zapata, un niño que fue retirado de la provincia y trasladado hacia Corrientes por sus padres biológicos sin autorización judicial.

El caso de marcó un precedente importante para la provincia porque mostró el funcionamiento coordinado entre la Justicia, fuerzas provinciales y organismos federales. Tras la denuncia por traslado ilegal del menor, la activación de la Alerta Sofía permitió seguir movimientos vehiculares y reforzar controles fronterizos hasta ubicar al niño en Corrientes. La investigación derivó posteriormente en actuaciones judiciales vinculadas al régimen de custodia y protección del menor.

Padres de Gianluca Tiziano Maschio Zapata
Carolina del Valle Zapata y Gustavo Maschio, padres de Gianluca Tiziano.

Carolina del Valle Zapata y Gustavo Maschio, padres de Gianluca Tiziano.

El segundo episodio resonante fue el de Lian Gael Flores, el niño de apenas tres años desaparecido en 2025 en la localidad de Ballesteros Sud. El menor fue visto por última vez en su vivienda y desde entonces permanece desaparecido. A pesar de los rastrillajes, allanamientos y operativos desplegados durante meses, la investigación nunca logró establecer qué ocurrió realmente con el niño.

La desaparición de Lian Gael Flores continúa siendo uno de los casos más sensibles y conmocionantes de los últimos años en Argentina. A pesar del enorme despliegue policial realizado en Ballesteros Sud y zonas rurales cercanas, nunca aparecieron rastros concluyentes del niño. La causa sigue abierta y periódicamente se reactivan líneas investigativas relacionadas con trata de personas, secuestro y posibles traslados fuera de la provincia.

Lian Gael Flores
Lian Gael Flores, desaparecido en 2025 en la localidad de Ballesteros Sud.

Lian Gael Flores, desaparecido en 2025 en la localidad de Ballesteros Sud.

Otro caso que derivó en la activación de la Alerta Sofía fue el de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de cinco años secuestrado por su padre luego de un brutal episodio de doble femicidio. Debido al alto riesgo, las autoridades activaron rápidamente el protocolo y coordinaron controles en distintas

La investigación logró reconstruir rápidamente el recorrido realizado por el padre del menor tras el doble femicidio que originó el secuestro. La difusión masiva de la Alerta Sofía permitió alertar a distintas provincias y derivó en la localización del niño en Entre Ríos. El menor apareció en buenas condiciones físicas y posteriormente quedó bajo resguardo judicial mientras avanzaba el proceso penal contra el acusado.

El cuarto antecedente reciente fue el de Esmeralda Marisa Pereyra López, una niña de dos años desaparecida durante 2026 en la localidad cordobesa de Cosquín. La menor salió del patio de su vivienda y fue buscada intensamente mediante un operativo que incluyó drones, patrullajes y difusión nacional.

Esta fue una de las resoluciones más rápidas registradas bajo el sistema Alerta Sofía en Córdoba. La inmediata difusión del caso y los operativos coordinados permitieron encontrar a la niña pocas horas después de su desaparición en un sector descampado cercano a su vivienda.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

El abogado de la familia de Agostina confirmó que ella es quien aparece en el video y aportó un dato revelador

La búsqueda de la adolescente cordobesa continúa activa bajo Alerta Sofía.

Se conocieron los mensajes que le habría mandado la mamá de Agostina Vega a Claudio Barrelier

play

El misterioso llamado que recibió la mamá de Agostina: "Tenemos a tu hija, Claudio nos la entregó"

Quienes tengan información pueden comunicarse de forma anónima al 911. 

El detalle de Claudio Barrelier que despertó sospechas del remisero que llevó a Agostina Vega

La estación se encuentra ubicada en Zurich, en el norte de Suiza. 

Violento ataque en una estación de tren en Suiza: un hombre apuñaló a tres personas

play

La explicación del remisero que llevó a Agostina con Barrelier: "Me dijo que iba a la casa del novio de la mamá"

Rating Cero

Bad Bunny en sus conciertos en Argentina.

Bad Bunny sorprendió a todos y participará en una histórica película

El programa sigue creciendo en ratings y ya prepara su segunda temporada.

Estalló la interna en el jurado de un reconocido reality: "No la aguantan más"

En otra gala de nominación con polémicas, se filtraron sospechas de posible complot dentro de la casa.

Tensión en Gran Hermano por la polémica detrás de la multitudinaria placa doble: ¿hubo complot?

La bailarina tuvo paso por ShowMatch.

Una reconocida bailarina podría ser desalojada pronto de su casa: deuda millonaria y conflicto judicial

La respuesta del participante fue rápida y sin demostrar dudas.

La severa advertencia de Gran Hermano para un participante: "Te ofrezco la opción de irte"

El delantero del Galatasaray figura inscripto en el Registro de Deudores Alimentarios.

Se supo que la China Suárez no podrá ir al Mundial 2026 por culpa de Mauro Icardi: los motivos

últimas noticias

Las obras buscan garantizar la sustentabilidad energética y reducir los costos de la provincia.

Claudio Vidal acordó con los gremios de YCRT inversiones estratégicas para la Cuenca Carbonífera de Río Turbio

Hace 6 minutos
Un destino con historia y naturaleza a menos de 150 kilómetros de CABA.

Esta es la escapada a solo 150 kilómetros de CABA y es ideal para recordar la historia argentina

Hace 15 minutos
Vladimir Petkovic, el entrenador que enfrentará Argentina en el debut del Mundial.

Quién es Vladimir Petkovic, el director técnico de Argelia en el Mundial 2026

Hace 18 minutos
Diego Spagnuolo, ex director de ANDIS.

Causa ANDIS: ordenaron peritar los audios de Spagnuolo para verificar que sean reales

Hace 21 minutos
El programa sigue creciendo en ratings y ya prepara su segunda temporada.

Estalló la interna en el jurado de un reconocido reality: "No la aguantan más"

Hace 27 minutos