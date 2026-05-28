Agostina Vega es la quinta alerta Sofía en Córdoba: qué pasó en los anteriores casos

La desaparición de la adolescente reavivó el recuerdo de los otros cuatro procesos activados bajo el sistema nacional de búsqueda de menores.

La desaparición de Agostina Vega , la adolescente de 14 años buscada intensamente en Córdoba desde el domingo 24 de mayo, mantiene en alerta a toda la provincia y volvió a poner el foco sobre el sistema nacional de búsqueda de menores conocido como Alerta Sofía .

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La investigación quedó a cargo del fiscal Raúl Garzón , quien ordenó allanamientos y detuvo a Claudio Gabriel Barrelier , un empleado municipal de 33 años señalado como la última persona que vio a la menor en barrio Cofico . En las últimas horas apareció un video que mostraría al sospechoso ingresando a una vivienda junto a una adolescente que podría ser Agostina, mientras la familia cuestiona la demora de casi 72 horas para activar el protocolo nacional.

El primer antecedente de Alerta Sofía en Córdoba ocurrió en 2023 con el caso de Gianluca Tizziano Maschio Zapata , un niño que fue retirado de la provincia y trasladado hacia Corrientes por sus padres biológicos sin autorización judicial.

Padres de Gianluca Tiziano Maschio Zapata Carolina del Valle Zapata y Gustavo Maschio, padres de Gianluca Tiziano.

El segundo episodio resonante fue el de Lian Gael Flores, el niño de apenas tres años desaparecido en 2025 en la localidad de Ballesteros Sud. El menor fue visto por última vez en su vivienda y desde entonces permanece desaparecido. A pesar de los rastrillajes, allanamientos y operativos desplegados durante meses, la investigación nunca logró establecer qué ocurrió realmente con el niño.

La desaparición de Lian Gael Flores continúa siendo uno de los casos más sensibles y conmocionantes de los últimos años en Argentina. A pesar del enorme despliegue policial realizado en Ballesteros Sud y zonas rurales cercanas, nunca aparecieron rastros concluyentes del niño. La causa sigue abierta y periódicamente se reactivan líneas investigativas relacionadas con trata de personas, secuestro y posibles traslados fuera de la provincia.

Lian Gael Flores Lian Gael Flores, desaparecido en 2025 en la localidad de Ballesteros Sud.

Otro caso que derivó en la activación de la Alerta Sofía fue el de Pedro Teodoro Rodríguez Laurta, un niño de cinco años secuestrado por su padre luego de un brutal episodio de doble femicidio. Debido al alto riesgo, las autoridades activaron rápidamente el protocolo y coordinaron controles en distintas

La investigación logró reconstruir rápidamente el recorrido realizado por el padre del menor tras el doble femicidio que originó el secuestro. La difusión masiva de la Alerta Sofía permitió alertar a distintas provincias y derivó en la localización del niño en Entre Ríos. El menor apareció en buenas condiciones físicas y posteriormente quedó bajo resguardo judicial mientras avanzaba el proceso penal contra el acusado.

El cuarto antecedente reciente fue el de Esmeralda Marisa Pereyra López, una niña de dos años desaparecida durante 2026 en la localidad cordobesa de Cosquín. La menor salió del patio de su vivienda y fue buscada intensamente mediante un operativo que incluyó drones, patrullajes y difusión nacional.

Esta fue una de las resoluciones más rápidas registradas bajo el sistema Alerta Sofía en Córdoba. La inmediata difusión del caso y los operativos coordinados permitieron encontrar a la niña pocas horas después de su desaparición en un sector descampado cercano a su vivienda.