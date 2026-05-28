28 de mayo de 2026 Inicio
En Vivo

Violento ataque en una estación de tren en Suiza: un hombre apuñaló a tres personas

Un hombre ingresó a la estación de Winterthur y desató una agresión que generó un momento muy complejo.

Por
La estación se encuentra ubicada en Zurich

La estación se encuentra ubicada en Zurich, en el norte de Suiza. 

SRF

Un hombre fue arrestado después de apuñalar a tres personas en la estación de tren de Suiza. Las tres víctimas son cuidadanos suizos de 28, 43 y 52 años y fueron hospitalizadas después del ataque. En redes sociales se viralizó el momento en que el supuesto atacante corre gritando y desata el pánico.

Te puede interesar:

El misterioso llamado que recibió la mamá de Agostina: "Tenemos a tu hija, Claudio nos la entregó"

Según informó la BBC, el hombre de 31 años y de nacionalidad suiza utilizó un arma blanca y terminó reducido por la policía minutos después ocurrido el ataque. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, pero está siendo investigado por las autoridades.

Sin embargo, un testigo contó a medios extranjeros que escuchó al sospechoso gritar "Allahu Akbar" que significa "Dios es el más grande" en árabe. "Poco después de las 8:30 de la mañana (14:30, hora de Singapur), un hombre hirió a tres personas con un arma blanca en la estación de tren de Winterthur", informó la policía de Zúrich en un comunicado.

Además detallaron que las personas de 28, 43 y 52 años que resultaron heridas "fueron trasladados al hospital" con heridas de diferente gravedad. En redes sociales se compartió la imagen de un hombre de pelo mediana mente largo y color castaño largo, vestido con una camiseta negra y pantalones cortos correr por la estación.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Quienes tengan información pueden comunicarse de forma anónima al 911. 

El detalle de Claudio Barrelier que despertó sospechas del remisero que llevó a Agostina Vega

play

La explicación del remisero que llevó a Agostina con Barrelier: "Me dijo que iba a la casa del novio de la mamá"

play

Apareció el video que mostraría a Agostina Vega junto a Claudio Barrelier

Así fue el atropello.

Un vigilador en cuatriciclo atropelló a un joven tras un presunto robo en Unicenter

Flichman no había llegado a prestar declaración durante el primer juicio.

Juicio por la muerte de Maradona: declara por primera vez la médica que dirigió la internación domiciliaria

Juan Martín del Potro sufrió un robo en su casa de Tandil.

Del Potro habló del robo en su casa: "Deseo que Tandil vuelva a ser tranquilo y especial"

Rating Cero

Jon Bernthal y su transformación fisica para interpretar a The Punisher.

Entrenamiento para The Punisher: como fue la impresionante transformación de Jon Bernthal

¿Bronca en Es mi sueño?

Fuerte interna entre los integrantes de un programa de El Trece: "No se la aguantan más"

Barbano contó por qué no se lo dedicó a Calabró.

Rolando Barbano reveló por qué no le dedicó el Martín Fierro a Marina Calabró

La infuencer es reconocida por agotar productos en las redes en pocos minutos.

Stephanie Demner evalúa denunciar a la ecografista que "vendió" su embarazo a un periodista

Wanda Nara, China Suarez

Aseguran que Wanda Nara le "rogó" a un ex de la China Suarez para que se sumara a MasterChef

Martin Cirio volvió a la televisión y habló de todo.

Martín Cirio contó detalles de su pelea con La China Suárez: "Me mandó una carta documento"

últimas noticias

play

Cierran farmacias del Dr. Ahorro en todo el país: empleados reclaman pagos de salarios y vacaciones

Hace 5 minutos
Conocer la fórmula correcta permite anticipar el monto exacto antes de que se acredite el depósito.

Cómo calcular cuánto cobro de aguinaldo en 2026 si trabajé menos de seis meses

Hace 10 minutos
Esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Sabores únicos y recorrido inolvidable: esta es la escapada perfecta para hacer en Córdoba

Hace 17 minutos
El álbum de figuritas de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo puede descargarse de forma gratuita.

Lanzan el álbum de figuritas de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo

Hace 22 minutos
Este pueblito cerca de Mar del Plata es ideal para visitar el próximo fin de semana largo. 

Este pueblo cercano a Mar del Plata no es tan conocido y es perfecto para una escapada de fin de semana

Hace 23 minutos