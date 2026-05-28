Violento ataque en una estación de tren en Suiza: un hombre apuñaló a tres personas Un hombre ingresó a la estación de Winterthur y desató una agresión que generó un momento muy complejo. Por Agregar C5N en









La estación se encuentra ubicada en Zurich, en el norte de Suiza. SRF

Un hombre fue arrestado después de apuñalar a tres personas en la estación de tren de Suiza. Las tres víctimas son cuidadanos suizos de 28, 43 y 52 años y fueron hospitalizadas después del ataque. En redes sociales se viralizó el momento en que el supuesto atacante corre gritando y desata el pánico.

Según informó la BBC, el hombre de 31 años y de nacionalidad suiza utilizó un arma blanca y terminó reducido por la policía minutos después ocurrido el ataque. Hasta el momento se desconoce el móvil del crimen, pero está siendo investigado por las autoridades.

Sin embargo, un testigo contó a medios extranjeros que escuchó al sospechoso gritar "Allahu Akbar" que significa "Dios es el más grande" en árabe. "Poco después de las 8:30 de la mañana (14:30, hora de Singapur), un hombre hirió a tres personas con un arma blanca en la estación de tren de Winterthur", informó la policía de Zúrich en un comunicado.

Además detallaron que las personas de 28, 43 y 52 años que resultaron heridas "fueron trasladados al hospital" con heridas de diferente gravedad. En redes sociales se compartió la imagen de un hombre de pelo mediana mente largo y color castaño largo, vestido con una camiseta negra y pantalones cortos correr por la estación.

Embed DAS IST NICHT MEHR UNSERE SCHWEIZ!!!



Ein islamistischer #Attentäter ruft «Allahu Akbar» und sticht mit einem Messer auf Passanten am Bahnhof #Winterthur - direkt vor einer Schulklasse mit kleinen Kindern. Entsetzlich. Wer die #Schweiz liebt, akzeptiert das nicht! pic.twitter.com/bAst46NOtZ — Nils Fiechter (@NilsFiechter) May 28, 2026