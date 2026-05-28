Apareció el video que mostraría a Agostina Vega junto a Claudio Barrelier En las imágenes se puede ver al detenido entrando a su casa junto a una menor, aunque no está confirmado que se trate de la adolescente desaparecida. "Desconozco si se trata de mi defendido. Además, él tiene una hija de una edad similar. No descarto ni afirmo nada. Él me dijo que ella nunca entró a su domicilio", aseguró el abogado en C5N. Por Agregar C5N en









A cinco días de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, apareció un video que mostraría a la adolescente de 14 años entrando a la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por la causa.

La secuencia es del sábado a las 22:40, último día en que la joven fue vista por última vez, como consecuencia de los videos que habían aparecido donde se lo vio a ambos caminado juntos, todo quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Agostina salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi cerca de las 22.30 del sábado, tomó un remis y viajó hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, donde la habría esperado este hombre de 33 años, allegado a la familia. El conductor del vehículo que la trasladó, Ariel, declaró que durante el viaje, la joven le dijo que se iba a encontrar con "el novio de su mamá", y que cuando ambos se encontraron, se retiraron juntos.

De igual modo, ante la aparición de esta nueva imagen, el abogado del detenido, Jorge Sánchez del Bianco, no confirmó que las nuevas imágenes difundidas se traten de Barrelier. “Desconozco si se trata de mi defendido. Además, él tiene una hija de una edad similar. No descarto ni afirmo nada. Él me dijo que ella nunca entró a su domicilio”, aseguró en diálogo con La Mañana por C5N.

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