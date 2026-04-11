11 de abril de 2026 Inicio
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Caso Ángel: los vecinos de Comodoro Rivadavia pidieron declarar en la causa

Personas que vivían cerca de las inmediaciones de la propiedad donde Ángel pasaba sus días, aseguraron que oían gritos, llantos y que el chico iba a pedir alimentos a un comedor del barrio.

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Multitudinaria marcha para pedir justicia por Ángel en Comodoro Rivadavia.

La investigación por la muerte de Ángel, el nene de 4 años de Comodoro Rivadavia, sumó en las últimas horas un elemento clave: los testimonios de vecinos que serán incorporados formalmente a la causa.

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Muchos de ellos ya comenzaron a relatar, incluso antes de declarar ante la Justicia, escenas que podrían ser determinantes para reconstruir qué ocurrió en los meses previos al fallecimiento del niño.

Mientras la causa avanza con pericias médicas, en el barrio donde vivía el niño empezaron a surgir versiones coincidentes sobre un contexto de vulnerabilidad y violencia en su entorno familiar.

De acuerdo con lo que contó Mariela López Brown para C5N desde Comodoro Rivadavia, personal de la Policía de Investigaciones se presentó en las últimas horas en la zona de Quintas 1 para trasladar a varios vecinos a declarar como testigos. Según se supo, muchos de ellos ya habían contado fuera de cámara situaciones que ahora deberán ratificar ante la fiscalía.

Ángel Comodo Rivadavia
&Aacute;ngel, de 4 a&ntilde;os, hijo de Mariela Andrade y Luis L&oacute;pez.

Ángel, de 4 años, hijo de Mariela Andrade y Luis López.

Los relatos son contundentes: hablan de un niño que “lloraba con frecuencia”, que “pasaba hambre” y que incluso “iba al comedor del barrio a pedir comida” acompañado por la pareja de su madre. También mencionan discusiones constantes en la vivienda y episodios de violencia que, según aseguran, ocurrían delante del menor.

La incorporación de estos testimonios podría ser determinante para la investigación, que busca establecer no solo cómo murió Ángel, sino también en qué condiciones vivía. La Justicia ya tiene en la mira a la madre biológica y a su pareja, con quienes el niño residía desde noviembre, tras una controvertida decisión de revinculación.

El rol de la Justicia, en la mira

En paralelo, la periodista de C5N señaló que también se analiza el rol de las instituciones, ya que vecinos y familiares cuestionan el accionar de la Justicia de familia y de los organismos de control, al considerar que las condiciones en las que vivía el menor eran evidentes.

“Lo que cuenta la gente en situaciones similares es que lo único que hacían era pedir fotos o hacer videollamada, pero no ven fehacientemente qué está pasando”, dijo López Brown, en referencia a los controles que se habrían realizado antes de autorizar la restitución del niño a su madre. Y además, que la Justicia visitó solo una vez la vivienda del nene.

En la misma línea, se cuestionó que el menor haya sido obligado a vivir en una vivienda extremadamente precaria y en un entorno que, según los testimonios, no era apto para su cuidado.

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