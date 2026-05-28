La explicación del remisero que llevó a Agostina Vega con Claudio Barrelier: "Me dijo que iba a la casa del novio de la mamá"

El hombre habló por primera vez con la prensa sobre lo que ocurrió el día que desapareció la joven de 14 años. Al interrogarla sobre el viaje, la nena se la veía confiada con la persona que se iba a encontrar y le contó que "le iban a dar una sorpresa" a su madre. Sin embargo, le llamó la atención que el sujeto que la recibió "no lo miraba a la cara" y que estaba con capucha.

Rompió el silencio el remisero que llevó a Agostina Vega con Claudio Barrelier durante la noche del sábado . Fue la última persona que pudo hablar con la adolescente de 14 años antes de que desapareciera. Durante su explicación sobre lo que ocurrió durante el viaje aseguró que la joven le dijo "que iba a la casa del novio de la mamá" .

La menor de 14 años fue vista por última vez cuando subió a un auto rumbo a una casa en el barrio Cofico, donde presuntamente Agostina se habría reunido con Barrelier antes de desaparecer. Ahora el remisero que la llevó pudo hablar con la prensa y explicar lo que ocurrió esa noche.

Según su testimonio Agostina cruzó a la remisería, ubicada a unos metros de su casa, para pedir un viaje hasta Fragueiro y Campillo. Al remisero le llama la atención la hora del viaje, cerca de las 22:30, por lo que comienza a interrogarla, le pregunta cómo se llama y porqué se dirigía hasta ese lugar.

La palabra del remisero que trasladó a Agostina Vega "Me dijo que se iba a encontrar con el novio de su mamá". #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/PBVk1vmOwM

A lo que Agostina responde que se iba a " encontrar con el novio" de su mamá porque "le vamos a hacer una sorpresa". Al llegar a la dirección aparece un hombre, a lo que la adolescente le avisa que iba a ser él quien pague el viaje. Al llegar, esta persona "me paga, me queda debiendo, la nena sale caminando al lado de él. Iba confiada como si fuera con un pariente un amigo cercano".

Sin embargo, al momento de pagar, el remisero le llamó la atención que este hombre no lo miraba a la cara y se apoyaba en el auto como de costado, para evitar que lo vean. "Nunca la obligó ella se baja, ella se queda parada al lado de él y cuando cortamos el viaje se cruza caminado al lado", sentenció.

Al ser consultado cuándo se dio cuenta que Agostina desapareció, el remisero contó que durante el entre tiempo del partido River-Belgrano, vio en su celular que era buscada y se contactó con la Melina, la madre de la menor. "Yo la llevé anoche", le aseguró a la madre y le brindó la dirección dónde la dejó.

Apareció el video que mostraría a Agostina Vega junto a Claudio Barrelier

A cinco días de la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, apareció un video que mostraría a la adolescente de 14 años entrando a la casa de Claudio Barrelier, el único detenido por la causa.

La secuencia es del sábado a las 22:40, último día en que la joven fue vista por última vez, como consecuencia de los videos que habían aparecido donde se lo vio a ambos caminado juntos, todo quedó registrado en una cámara de seguridad de la zona. La secuencia quedó incorporada al expediente, y ahora será una de las pruebas más importantes y claves para los investigadores, para lograr reconstruir qué ocurrió durante las horas previas a la desaparición de la adolescente.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Agostina salió de la casa de su madre en barrio General Mosconi cerca de las 22.30 del sábado, tomó un remis y viajó hasta la esquina de Fragueiro y Juan del Campillo, en barrio Cofico, donde la habría esperado este hombre de 33 años, allegado a la familia. El conductor del vehículo que la trasladó, Ariel, declaró que durante el viaje, la joven le dijo que se iba a encontrar con "el novio de su mamá", y que cuando ambos se encontraron, se retiraron juntos.

Embed Habló el abogado del detenido sobre el video que mostraría a Agostina Vega



"Mi defendido dijo que ella nunca ingresó a su casa".



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De igual modo, ante la aparición de esta nueva imagen, el abogado del detenido, Jorge Sánchez del Bianco, no confirmó que las nuevas imágenes difundidas se traten de Barrelier. “Desconozco si se trata de mi defendido. Además, él tiene una hija de una edad similar. No descarto ni afirmo nada. Él me dijo que ella nunca entró a su domicilio”, aseguró en diálogo con La Mañana por C5N.

Al mismo tiempo, el letrado reafirmó la hipótesis del “auto rojo”. Según el letrado, su cliente se encontró con Vega porque la adolescente lo llamó para pedirle dinero para pagarle al remis y que estaba sola. “Después le plantea la posibilidad que la lleve a encontrarse con un amigo, pero él le dijo que no porque no tenía movilidad”, indicó.