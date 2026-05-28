Quién es la influencer que genera contenido para adultos que se mostró a los besos con Thiago Medina

Thiago Medina volvió a quedar en el centro de la escena mediática luego de protagonizar un video viral junto a una influencer chilena dedicada al contenido para adultos . El exparticipante de Gran Hermano apareció a los besos con Karina Andrade durante un streaming que rápidamente explotó en redes sociales.

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La información fue difundida inicialmente por el periodista Fede Flowers, quien compartió el fragmento en su cuenta de X y escribió: “Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con una streamer chilena que se llama Karina, hace contenido para Only Fans y ya la sigue en Instagram” .

El episodio tomó una enorme repercusión porque ocurre pocos días después de que Daniela Celis confirmara su nueva relación sentimental con Nick Sícaro , exparticipante de Gran Hermano 2026. Según trascendió, Thiago había reconocido en distintas entrevistas que todavía le costaba superar la separación con la madre de sus hijas . Incluso, allegados al influencer aseguraron que atravesó un momento emocional delicado al verla rehacer su vida amorosa con otra persona .

Thiago Medina ya se olvidó de Pestañela. A los besos con un streamer chilena que se llama Karina, hace contenido para Only fans y ya la sigue en Instagram. Ella acaba de llegar a Chile y él anoche en ese streaming le dijo que el encuentro se va a repetir. pic.twitter.com/2EDmiCwRPj

El beso entre Thiago Medina y Karina Andrade ocurrió durante una transmisión en vivo en la que el influencer estaba acompañado por varias mujeres. En el video viral se observa cómo ambos se acercan y terminan compartiendo un fogoso momento frente a cámara.

Fede Flowers aportó más detalles sobre el encuentro y sostuvo: “Ella acaba de llegar a Chile y él anoche en ese streaming le dijo que el encuentro va a seguir”. La frase alimentó rápidamente rumores sobre un posible romance entre ambos.

Quién es Karina Andrade, la influencer que estuvo a los besos con Thiago Medina

Karina Andrade es una influencer, streamer y creadora de contenido chilena que ganó notoriedad en las últimas horas tras viralizarse el video en el que aparece besándose con Thiago Medina. La joven tiene fuerte presencia en Instagram y TikTok, donde comparte imágenes sensuales, publicaciones vinculadas al modelaje y contenidos exclusivos para plataformas para adultos como OnlyFans. Además, según contó en sus redes sociales, también trabaja como ayudante veterinaria.

La influencer chilena ya contaba con una importante comunidad digital antes de que explotara el escándalo mediático con el ex Gran Hermano. En Instagram suele publicar fotografías de alto impacto visual y videos relacionados con tendencias virales, mientras que en TikTok comparte clips humorísticos y transmisiones en vivo. Tras la difusión del beso con Thiago, sus redes crecieron rápidamente en interacciones y seguidores provenientes de Argentina.

karina andrade 1 Karina Andrade es chilena y se dedica a hacer contenidos para adultos.

Aunque por el momento ninguno de los dos confirmó oficialmente una relación sentimental, el vínculo entre Thiago Medina y Karina Andrade ya genera repercusión en redes sociales y programas de espectáculos. Muchos usuarios interpretaron el apasionado beso como una señal de que el ex GH intenta dejar atrás definitivamente su historia con Daniela Celis, mientras otros consideran que se trató simplemente de un momento espontáneo dentro del streaming que revolucionó internet.