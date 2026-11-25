La familia de Agostina Vega, presente este miércoles en la marcha del 25N en Córdoba, reclamó justicia por el femicidio de la adolescente. Melisa Heredia, madre de la menor, reapareció y cuestionó la respuesta judicial, mientras que sus abuelos renovaron el pedido de jury al fiscal Iván Rodríguez tras la excarcelación en 2025 de Claudio Barrelier, señalado como principal acusado.
En diálogo con ElDoce, Heredia explicó que volvió a la calle para acompañar el reclamo y respaldar a otras víctimas. También contó que intenta ser fuerte por su hijo de ocho años: "Estoy tratando de ser fuerte por mi hijo porque tengo una criatura de ocho años que debo seguir criando".
Melisa Heredia, madre de Agostina Vega.
Captura de transmisión televisiva optimizada con IA.
La mujer planteó que su participación en la marcha intentó visibilizar la situación de quienes denuncian agresiones y no encuentran protección, y vinculó su reclamo con el intento de femicidio ocurrido en Pilar, donde una mujer fue atacada por su expareja frente a la comisaría a la que había acudido.
Heredia también cuestionó que la respuesta judicial no haya cambiado desde el asesinato de Agostina y resumió su malestar ante la continuidad de los ataques: "Te da muchísima impotencia". También apuntó contra la falta de respuestas a las denuncias y reclamó que la investigación por el crimen avance hasta una condena.
Durante la movilización en Córdoba, los abuelos Miguel y Elizabeth apuntaron contra el fiscal Iván Rodríguez, a quien responsabilizan por la excarcelación de Claudio Barrelier en 2025, señalado como principal acusado del crimen, y reiteraron el pedido de jury con una frase de Miguel: "Algo tiene que cambiar".
Cómo fue la marcha del 25N en Buenos Aires y cuáles fueron los reclamos
En la Ciudad de Buenos Aires, la convocatoria del 25N reunió a organizaciones feministas, sociales, sindicales y políticas. Marcharon desde Tribunales hasta el Congreso para reclamar políticas de prevención, asistencia y protección frente a las violencias por motivos de género, en una jornada con actividades y demandas en distintos puntos del país.
Según informó Perfil, la movilización porteña estuvo atravesada por las consignas "El ajuste también es violencia" y "Vivas, libres y desendeudadas nos queremos", con las que las agrupaciones buscaron advertir sobre los efectos que atribuyen a las medidas económicas y a la reducción de partidas públicas en el país.
La marcha del 25N en Buenos Aires reunió a organizaciones feministas frente al Congreso.
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Uno de los cuestionamientos se concentró en el proyecto de Presupuesto 2027, ya que el Observatorio "Ahora Que Sí Nos Ven" advirtió que no prevé partidas específicas para la Línea 144 ni para el Programa Acompañar. Para las organizaciones, esa ausencia debilita herramientas de asistencia, acompañamiento y protección.