La familia de Agostina Vega estuvo presente en la marcha del 25N en Córdoba: qué dijo la madre Los abuelos de la adolescente, que también participaron de la movilización, renovaron el pedido de jury al fiscal Iván Rodríguez por la excarcelación de Claudio Barrelier, señalado como principal acusado del femicidio. También reclamaron que se revisen las decisiones judiciales que precedieron al crimen. Por Agregar C5N en









Melisa Heredia participó de la marcha del 25N en Córdoba y pidió justicia por el femicidio de su hija, Agostina Vega. El Doce

La familia de Agostina Vega, presente este miércoles en la marcha del 25N en Córdoba, reclamó justicia por el femicidio de la adolescente. Melisa Heredia, madre de la menor, reapareció y cuestionó la respuesta judicial, mientras que sus abuelos renovaron el pedido de jury al fiscal Iván Rodríguez tras la excarcelación en 2025 de Claudio Barrelier, señalado como principal acusado.

En diálogo con ElDoce, Heredia explicó que volvió a la calle para acompañar el reclamo y respaldar a otras víctimas. También contó que intenta ser fuerte por su hijo de ocho años: "Estoy tratando de ser fuerte por mi hijo porque tengo una criatura de ocho años que debo seguir criando".

Melisa Heredia, madre de Agostina Vega. Captura de transmisión televisiva optimizada con IA. La mujer planteó que su participación en la marcha intentó visibilizar la situación de quienes denuncian agresiones y no encuentran protección, y vinculó su reclamo con el intento de femicidio ocurrido en Pilar, donde una mujer fue atacada por su expareja frente a la comisaría a la que había acudido.

Heredia también cuestionó que la respuesta judicial no haya cambiado desde el asesinato de Agostina y resumió su malestar ante la continuidad de los ataques: "Te da muchísima impotencia". También apuntó contra la falta de respuestas a las denuncias y reclamó que la investigación por el crimen avance hasta una condena.

Durante la movilización en Córdoba, los abuelos Miguel y Elizabeth apuntaron contra el fiscal Iván Rodríguez, a quien responsabilizan por la excarcelación de Claudio Barrelier en 2025, señalado como principal acusado del crimen, y reiteraron el pedido de jury con una frase de Miguel: "Algo tiene que cambiar".