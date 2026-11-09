Femicidio de Agostina Vega: Claudio Barrelier quedó a un paso del juicio oral

El abogado Carlos Nayi afirmó que las pericias no aportaron elementos para sumar acusados por encubrimiento. Los estudios también descartaron rastros de sangre en unas banderas que habían sido lavadas. Melisa Heredia, madre de la adolescente, continúa con acompañamiento psicológico y familiar.

Claudio Barrelier es el principal acusado por el femicidio de Agostina Vega en Córdoba y está a un paso del juicio oral.

El abogado Carlos Nayi, representante de Melisa Heredia y de los abuelos de Agostina Vega , confirmó que las pericias de la causa en Córdoba no justificaron sumar nuevos acusados por el femicidio. Los estudios tampoco respaldaron las sospechas sobre la intervención de otros familiares, por lo que Claudio Barrelier y otros cinco imputados quedaron encaminados al juicio oral.

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En conversación con El Show del Lagarto, por El Doce, Nayi aseguró que los informes recibidos el viernes respaldaron la postura de la querella y resumió el resultado con una frase: "Viernes a última hora se confirma con la prueba en la mano, potente y lapidaria lo que veníamos diciendo desde un primer momento", expresó.

Entre las líneas que quedaron bajo análisis figuraba la eventual colaboración de integrantes de la familia del principal acusado para ocultar rastros después del crimen. El letrado dijo que las pericias no permitieron vincular a Viviana Brizuela, madre de Barrelier, ni a Ángela, su hermana, con esa maniobra.

Otro elemento que había despertado dudas fueron unas banderas que familiares del entorno de Barrelier habían lavado y que luego quedaron bajo estudio, ya que las manchas visibles podían corresponder a sangre, aunque los análisis determinaron que se trataba de suciedad y no de restos hemáticos en el material examinado.

Con esos resultados, la querella descartó que existan fundamentos para ampliar el número de imputados por el expediente principal. Nayi también contó que Melisa Heredia, madre de la adolescente, recibe acompañamiento de profesionales de salud mental y apoyo familiar en medio del proceso: "Melisa está progresando de a poquito", expresó.

Claudio Barrelier es el principal acusado por el crimen de Agostina Vega, quien tenía 14 años.

El viernes 6 de noviembre, un juez de Control rechazó las oposiciones de las defensas y confirmó el requerimiento fiscal contra los seis acusados, por lo que el expediente quedó a la espera del sorteo de la Cámara del Crimen que tendrá a cargo el debate oral en la ciudad de Córdoba.

El padre de Agostina Vega impulsa un proyecto de ley para proteger niños: "Hay un montón de otras Agostinas"

A cinco meses del hallazgo del cuerpo de Agostina Vega en Córdoba, su padre, Gabriel, contó que impulsa junto a la abogada Fernanda Alaniz un proyecto de ley para reforzar la protección de niños y adolescentes. La iniciativa ya fue presentada en la Legislatura provincial y buscan llevarla también al Congreso Nacional.

En una entrevista televisiva con La mañana con Moria, por El Trece, Gabriel afirmó que el proyecto no responde a intereses políticos y explicó el motivo de su presentación: "Agostina no va a volver, pero hay un montón de Agostinas atrás, es por eso el proyecto de ley".

Gabriel Vega, padre de Agostina, impulsa un proyecto de ley para proteger a otros niños. Captura de video

El proyecto, denominado Ley Agostina, complementa la Ley Lucio y plantea protocolos de actuación para escuelas, clubes deportivos, organismos estatales y el Poder Judicial. También contempla gabinetes de escucha en establecimientos educativos y una línea gratuita, disponible las 24 horas, para que chicos y adolescentes puedan comunicar situaciones de riesgo.

Gabriel también contó que él y su esposa, Dolores, recuerdan a Agostina todos los días a través de escenas cotidianas, como su gusto por las frutillas y la música que escuchaba, y evitó hacer comentarios sobre Melisa Heredia por una cuestión de respeto a la memoria de su hija.