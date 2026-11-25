Los Fundamentalistas anunciaron dos conciertos en La Plata: cuándo y dónde comprar las entradas A meses de la partida del Indio Solari, la banda confirmó dos fechas en el Estadio Diego Armando Maradona, con preventa online y presencial en locales exclusivos en todo el país. Agregar C5N en









Los Fundamentalistas confirmaron dos nuevos recitales en el Estadio Único de La Plata. Redes sociales

Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado confirmaron dos nuevos shows en La Plata para abril de 2027, y los fanáticos palpitan lo que será eln reencuentro con la banda a meses de la partida de Carlos "El Indio" Solari.

El grupo que acompañó al líder de los Redonditos de Ricota en sus últimas presentaciones difundió en redes cuándo será la preventa con descuento, que empezará el jueves 3 de diciembre a las 15 por TuEntrada. También hay puntos de venta físicos (sin costo de servicio), con cupo limitado hasta agotar stock.

Para los seguidores de la banda, fundada en 2004 en la etapa solista del Indio Solari, las entradas podrán adquirirse en locales de la Ciudad de Buenos Aires, el Conurbano bonaerense y otras provincias como: El Templo de Momo (CABA); MaxiD10sko (CABA); Groove (CABA); Rivadavia Rock (CABA); Hot Rocks (CABA); Locuras (Morón); El Búho (San Justo); La Estaka (Quilmes); El Sabbath (Don Torcuato); El Mejor Pancho (San Fernando); Jason Rock (La Plata); La Daga (Rosario); Oktubre (Córdoba); Santa Fe Rock (Santa Fe).

LOS FUNDAMENTALISTAS DEL AIRE ACONDICIONADO Viernes 16 y Sábado 17 de abril de 2027Estadio Único de La Plata – Diego Armando Maradona https://t.co/QrC45q6Ws6 — Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado (@LosFundaok) November 25, 2026 Los músicos Gaspar Benegas, Baltasar Comotto, Pablo Sbaraglia, Fernando Nalé, Sergio Colombo, Miguel Ángel Tallarita, Ramiro López Naguil, Luciana Palacios y Deborah Dixon volverán al Estadio Único Diego Armando Maradona, donde estuvieron en diciembre 2025 por su vigésimo aniversario.