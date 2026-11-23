Córdoba: detuvieron a un joven de 18 años por un ataque homofóbico en patota a un hombre de 32 años Un grupo de menores de edad golpeó a un hombre de 32 años este domingo al salir de una fiesta de 15 años en Despeñaderos. Según la denuncia, la motivación del ataque fue la orientación sexual de la víctima. Por Agregar C5N en









El joven detenido por el ataque homofóbico en Despeñaderos. X @PoliciaCbaOf

La Fiscalía de Segundo Turno de Alta Gracia investiga a un grupo de adolescentes por golpear a un hombre de 32 años a la salida de una fiesta de 15 años en el municipio de Despeñaderos este domingo. La Policía detuvo a un joven de 18 años por lesiones leves doblemente agravadas por el concurso premeditado de dos o más personas y por estar motivadas en la orientación sexual de la víctima.

La Justicia determinará si la orientación sexual del damnificado formó parte del móvil del ataque. De acuerdo a lo declarado por la víctima en la denuncia, la agresión comenzó cuando intervino en una pelea que estaban manteniendo los jóvenes y la persona que pretendía defender comenzó a insultarlo de forma discriminatoria.

DESPEÑADEROS: UN JOVEN Y OCHO ADOLESCENTES INVOLUCRADOS EN UNA AGRESIÓN



El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando un hombre de 32 años y su pareja intentaron intervenir para detener una pelea entre adolescentes que salían de una fiesta. En ese contexto, el… pic.twitter.com/whWap45YGW — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) November 23, 2026 Tras solicitarle que bajara el tono, un adolescente se le aproximó por detrás e intentó golpearlo, instante en el que se sumaron más atacantes. Aunque intentó escapar corriendo, fue derribado y recibió golpes de puño en el rostro y patadas en la cabeza, mientras que su pareja fue empujada cuando intentó interceder para frenar la golpiza, según relató en el testimonio que brindó a la Policía.

Además del detenido, ocho menores de entre 14 y 15 años fueron citados y serán imputados en el marco de la misma causa. La investigación continúa con el análisis de registros fílmicos. El hecho tomó relevancia mediática cuando el video de la golpiza en patota se viralizó en redes sociales.

El repudio de la Municipalidad de Despeñaderos La Municipalidad de Despeñaderos expresó su repudio y señaló que el vecino fue atacado “con golpes e insultos por un grupo de jóvenes”.

“Como comunidad no debemos, ni podemos, mirar para otro lado. Expresamos nuestro más enérgico repudio a estos hechos; ningún acto violento, de odio o discriminación tiene lugar en nuestra localidad”, indicó el gobierno local. Además, informó que los equipos técnicos municipales están acompañando a la familia y colaborando con las autoridades judiciales y policiales que intervienen en el caso. Desde el Municipio también hicieron un llamado a las familias de Despeñaderos para reforzar “la importancia de la convivencia en comunidad” y repudiar cualquier acto de violencia y discriminación.