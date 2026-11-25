Elecciones en España 2026: qué argentinos pueden votar desde el país y hasta cuándo hay tiempo De cara a los comicios generales del domingo 29 de noviembre, conocé quiénes están habilitados para sufragar, qué documentación se exige y cuáles son los horarios para votar en los consulados. Por Agregar C5N en









Las elecciones en España se llevarán a cabo el domingo 29 de noviembre.

De cara a las elecciones generales en España previstas para el domingo 29 de noviembre de 2026, cerca de dos millones de personas nacidas en Latinoamérica y nacionalizadas españolas están llamadas a las urnas, un electorado que representa alrededor del 5% del censo electoral español y suma casi medio millón de votantes más que en los comicios de 2023.

De acuerdo con datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) citados por RFI, el apoyo del electorado latinoamericano a la izquierda cayó en los últimos tres años: mientras que en 2023 dos de cada tres votantes (66%) eligieron ese espacio político, hoy la intención de voto bajó al 50%, sostenida principalmente por quienes ya habían participado en elecciones anteriores. Como contrapartida, crece el respaldo a la derecha entre los nuevos nacionalizados. Ante este cambio y el creciente peso de esta comunidad en el padrón, los especialistas advierten que los partidos deberán replantear sus estrategias de campaña.

En ese contexto, Argentina cumple un rol clave ya que representa cerca del 19% del total del padrón exterior español (2.769.645 electores en todo el mundo) y concentra más del 40% del voto de toda América Latina. Con un total de 524.852 ciudadanos habilitados —por encima de Francia (267.387) y Estados Unidos (213.007)—, el país se consolida como el distrito extranjero de mayor peso demográfico para la renovación de las Cortes Generales.

Si bien estos sufragios no conforman una circunscripción propia, sino que se suman a la provincia española en la que cada ciudadano figura inscripto, su caudal resulta determinante en elecciones reñidas donde la disputa por los últimos escaños se define por márgenes muy estrechos.

Requisitos, plazos y pasos para votar desde Argentina Para participar en los comicios generales españoles desde el exterior no basta con tener vínculos familiares o haber iniciado el trámite: es indispensable contar con la nacionalidad española otorgada y figurar correctamente registrado en el padrón consular.

Según las disposiciones oficiales para la jornada del domingo 29 de noviembre de 2026, el universo de votantes y excluidos se divide de la siguiente manera: Residentes permanentes con doble ciudadanía (padrón CERA): pueden sufragar los ciudadanos mayores de 18 años con nacionalidad española que vivan de forma estable en Argentina, siempre que estén dados de alta en su consulado correspondiente e incluidos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (cuyo cierre ordinario fue el 1 de agosto y su etapa de rectificaciones concluyó el 19 de octubre).

Españoles de paso o en viaje temporal (modalidad ERTA): quienes tienen domicilio fijo en España pero se encuentran circunstancialmente en territorio argentino también estaban habilitados, previo registro como no residentes ante el consulado. Sin embargo, para este grupo el plazo límite de envío por correo certificado ya expiró este martes 25 de noviembre.

Quiénes no pueden votar: quedan fuera del proceso los argentinos que aún no tengan la ciudadanía española aprobada y vigente, así como aquellos que la hayan obtenido recientemente pero no completaron su empadronamiento antes del cierre oficial de listas. Guía práctica: fechas, horarios y modalidad presencial Para los inscriptos en el padrón permanente (CERA), el Consulado General de España en Buenos Aires y las distintas delegaciones consulares del país dispusieron un cronograma y protocolo específico: Vencimiento y franja horaria: el voto presencial en urna en la sede de Buenos Aires (Guido 1770, CABA) y en las oficinas habilitadas del interior finaliza este jueves 26 de noviembre , de 10:00 a 19:00 .

Acreditación de identidad: es obligatorio exhibir DNI español (en formato tarjeta o digital mediante la app oficial MiDNI), pasaporte español o licencia de conducir española. Quienes no dispongan de esta documentación deberán solicitar en el acto una constancia de inscripción en el Registro de Matrícula Consular.

Boletas y certificados: si el votante ya recibió en su domicilio los certificados censales y las papeletas, puede depositar el sobre directamente en la urna. De no haberlos recibido, el personal consular le proveerá tanto el certificado de inscripción como las boletas oficiales impresas (también disponibles para descargar en la web del Instituto Nacional de Estadística, INE).

Restricciones en el recinto: por disposición de las autoridades consulares, los electores deben ingresar con sus teléfonos móviles apagados y está estrictamente prohibido sacar fotos o filmar dentro de las instalaciones.