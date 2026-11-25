Miembro incial y referente de la banda inglesa de pop, falleció a causa de una grave enfermedad contra la que venía luchando hace varios años. Su sonido y estilo fue clave en la música de la década de 1980 e influencia para varias generaciones de artistas.

Andy Taylor, el guitarrista que contribuyó a convertir a Duran Duran en uno de los fenómenos musicales más importantes de los años 80, murió este miércoles 25 de noviembre a los 65 años. La noticia fue confirmada por su familia y sus antiguos compañeros de banda, quienes informaron que el músico falleció el lunes 23 en su casa , acompañado por sus seres queridos, después de una larga y difícil lucha contra un cáncer de próstata.

Su muerte cierra la trayectoria de uno de los guitarristas más reconocibles de la escena británica de aquella década. Aunque Duran Duran quedó asociado a la explosión del pop sofisticado, los sintetizadores, la estética New Romantic y los videoclips que encontraron en MTV una plataforma decisiva , la guitarra de Taylor aportó una dimensión rockera que distinguió al grupo de buena parte de sus contemporáneos.

Nacido el 16 de febrero de 1961 en Tynemouth, en el noreste de Inglaterra, Taylor comenzó a tocar la guitarra durante su adolescencia. Sus influencias atravesaban distintos territorios musicales: del glam rock de David Bowie y Roxy Music al punk de Sex Pistols y el funk de Chic . Esa combinación terminó convirtiéndose en una de sus principales señas de identidad: un sonido enérgico, filoso y melódico, capaz de convivir con las texturas electrónicas de la banda sin perder fuerza.

En 1980 llegó a Birmingham después de responder un aviso publicado en la revista Melody Maker, que buscaba un guitarrista para un grupo en formación. Allí se encontró con Nick Rhodes y John Taylor , fundadores de Duran Duran, a quienes luego se sumarían Roger Taylor y Simon Le Bon .

El ascenso de Duran Duran fue vertiginoso. En 1981, el grupo publicó su álbum debut homónimo, que contenía canciones como “Girls on Film”. Un año después llegó Rio, el disco que terminó de proyectarlos internacionalmente y que se convirtió en uno de los trabajos emblemáticos de la década. Con Taylor en la guitarra, la banda encontró una fórmula que combinaba melodías pegadizas, bases bailables y una energía rockera que se hacía especialmente visible en canciones como “Hungry Like the Wolf”, “Save a Prayer” y la propia “Rio”.

El éxito continuó con Seven and the Ragged Tiger (1983), que incluyó “The Reflex”, uno de los mayores éxitos comerciales de su carrera, y Arena (1984), el álbum en vivo que documentó la dimensión que había alcanzado el grupo. En 1985, Duran Duran también participó del histórico concierto Live Aid y alcanzó otro hito con “A View to a Kill”, el tema principal de la película de James Bond del mismo nombre.

Pero Taylor no se limitó a su trabajo con la banda. Durante una pausa de Duran Duran a mediados de los 80, se unió a John Taylor, el exbaterista de Chic Tony Thompson y el cantante Robert Palmer para formar Power Station. El proyecto combinó hard rock, funk y pop, y tuvo un importante impacto comercial con su álbum debut de 1985. La banda también participó de Live Aid, donde Taylor tuvo la particularidad de actuar tanto con Power Station como con Duran Duran.

En paralelo, desarrolló una carrera solista que incluyó los discos Thunder (1987) y Dangerous (1990). También trabajó como productor y colaboró con otros artistas, entre ellos Rod Stewart, en los álbumes Out of Order (1988) y A Spanner in the Works (1995).

Su relación con Duran Duran atravesó distintas etapas. Se alejó del grupo durante la grabación de Notorious, en 1986, y durante los años siguientes se concentró en sus proyectos personales. Sin embargo, en 2001 volvió a reunirse con los integrantes originales para recuperar la formación que había alcanzado la fama mundial. El reencuentro dio lugar a Astronaut (2004), un álbum que volvió a reunir a los cinco músicos en el estudio y sobre los escenarios.

La segunda etapa de Taylor en la banda terminó en 2006, cuando Duran Duran anunció que continuaría sin él debido a diferencias que habían vuelto difícil la convivencia profesional. Aunque ya no participaba de las giras, mantuvo vínculos personales con sus antiguos compañeros y llegó a colaborar en grabaciones posteriores.

La enfermedad y el último reconocimiento

En noviembre de 2022, su ausencia en la ceremonia de ingreso de Duran Duran al Rock & Roll Hall of Fame tuvo una explicación que sorprendió a los seguidores del grupo. Durante el evento, Simon Le Bon leyó una carta enviada por Taylor en la que el guitarrista revelaba que padecía un cáncer de próstata metastásico en estadio 4, una enfermedad contra la que llevaba varios años luchando.

En aquel mensaje, el músico habló de la dificultad de atravesar el tratamiento y de la decisión de hacer pública su situación. También expresó su agradecimiento a sus compañeros y a los seguidores que habían acompañado la trayectoria de la banda. Su enfermedad le había impedido viajar a Los Ángeles para participar de la ceremonia.

En los años posteriores mantuvo una relación cercana con la música y con algunos de sus antiguos compañeros. Su figura también quedó ligada a la historia de una banda que, más de cuatro décadas después de su irrupción, continuaba ocupando un lugar destacado en el panorama internacional.

La noticia de su fallecimiento fue acompañada por mensajes de despedida de los integrantes de Duran Duran. Le Bon recordó especialmente al adolescente de cabello rubio y personalidad desafiante que había conocido en 1980, y destacó su versatilidad como guitarrista, capaz de moverse entre el rock, el punk y el funk. También evocó el vínculo personal que habían construido a lo largo de los años y aseguró que su ausencia dejaría un vacío imposible de llenar.

John Taylor, por su parte, lo definió como un músico extraordinario, un creador de riffs y melodías cuya contribución a los primeros discos del grupo resultaba imposible de medir. Nick Rhodes le dedicó unas líneas poéticas en las que lo describió como una presencia eléctrica, mientras que Roger Taylor lo recordó como el músico que llegó desde el noreste de Inglaterra para darle forma definitiva al sonido de la banda.

Andy Taylor deja a su esposa, Tracey, con quien compartió más de cuatro décadas, sus cuatro hijos —Andrew, Georgina, Bethany e Isabella— y su nieto Albie. Para la historia del rock británico queda su participación en una de las formaciones más influyentes de los años 80 y una guitarra que ayudó a definir canciones que sobrevivieron a las modas, las décadas y los cambios de la industria musical.