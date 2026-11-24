La mujer de 39 años permanece inconsciente y con asistencia respiratoria, mientras la fiscalía investiga el origen del fuego bajo la figura de tentativa de femicidio.

Una mujer de 39 años permanece internada en terapia intensiva y lucha por su vida tras sufrir graves quemaduras presuntamente provocadas por su pareja. Según informaron fuentes médicas, la víctima tiene lesiones en el 30% del cuerpo, se encuentra inconsciente y con asistencia respiratoria. Mientras tanto, la fiscalía investiga el origen del fuego bajo la figura de tentativa de femicidio.

En 2025, cinco mujeres fueron asesinadas cada hora a manos de su pareja o alguien de su familia

El hecho ocurrió el sábado en una vivienda interna de la calle Tuclame al 1600, en la segunda sección del barrio Santa Isabel, al sur de la ciudad de Córdoba. Luego del ataque, la víctima, identificada como Mara Cecilia Andrada, fue llevada de emergencia al Hospital Príncipe de Asturias, aunque la gravedad de su cuadro obligó a trasladarla al Instituto del Quemado del Hospital Córdoba.

Actualmente, la mujer sigue bajo cuidados intensivos, sedada y conectada a un respirador artificial, con el 30% de su superficie corporal afectada y un parte médico muy delicado.

A raíz de lo sucedido, la Justicia avanzó sobre el entorno de la víctima y ordenó el arresto de su pareja. El acusado, identificado como Roberto Carlos Reyna, sobre quien ya pesaban presentaciones judiciales por violencia de género y un historial de conflictos familiares, quedó formalmente procesado por el hecho.

Reyna, de 45 años, llevó a la víctima hasta el Hospital Príncipe de Asturias, donde la intubaron de urgencia antes de enviarla al centro especializado en quemaduras. La investigación apunta ahora a reconstruir lo ocurrido en el departamento y determinar cómo empezó el fuego, ya que la fiscal Paula Bruera detectó contradicciones entre la versión del hombre —quien afirmó que la mujer se autolesionó tras una pelea— y las primeras pruebas recogidas.

A esas contradicciones se sumó el historial del sospechoso, marcado por denuncias por violencia de género y antecedentes de violencia familiar. Con esos elementos, la fiscal ordenó arrestarlo y lo acusó formalmente de tentativa de homicidio calificado por el vínculo y por violencia de género.

Una influencer denunció que su expareja la secuestró, la golpeó y la amenazó de muerte

Florencia Ferre, influencer y creadora de contenido UGC santafesina, denunció en sus redes sociales que fue secuestrada y brutalmente golpeada por su expareja. La joven, oriunda de Roldán, contó que se arrojó de la camioneta para huir, pero que luego fue atacada nuevamente y amenazada de muerte. El agresor permanece detenido a disposición del fiscal Martín Sanguinetti.

Según denunció la influencer, el ataque ocurrió el lunes por la noche cuando se reunió cerca de su casa con su pareja para comunicarle el fin de la relación; allí él la subió por la fuerza a su camioneta y manejó hacia la ruta 9 exigiendo revisar su celular.

La creadora de contenido relató que intentó arrojarse del vehículo, logró tirarse hacia un sector con pasto cerca de San Jerónimo y Punta Chacra para correr hacia la ruta, pero el acusado la alcanzó, la tomó del cabello y la golpeó con cachetadas antes de volver a meterla por la fuerza en el rodado. Ya dentro, continuó exigiéndole el teléfono, la amenazó de muerte exhibiendo una maza y le dio una trompada en el ojo cuando intentó quitarle las llaves, en medio de un episodio en el que aseguró haber temido morir en el tránsito.

El detenido quedó a disposición del fiscal Martín Sanguinetti y enfrentará la audiencia imputativa en los próximos días. Mientras prosiguen las medidas de prueba, el funcionario judicial analiza agravar la acusación y recaratular el expediente como tentativa de femicidio.