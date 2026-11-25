Luis Caputo minimizó la recesión técnica y descartó que la suba del dólar se traslade a precios Si bien el ministro de Economía reconoció que "hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado", anticipó que los datos de agosto y septiembre "son positivos". “Recesión veníamos de antes", cuestionó. Por Agregar C5N en









Luis Caputo relativizó la recesión técnica de Argentina.

El ministro de Economía, Luis Caputo, minimizó este jueves la recesión técnica a la que entró formalmente Argentina, luego de que el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) de a conocer el dato de actividad de septiembre, que registró una contracción del 1,2% frente al mismo mes del año previo y acumule dos trimestres consecutivos en caída. Si bien reconoció que "hemos crecido menos de lo que nos hubiera gustado", anticipó que los datos de agosto y septiembre "son positivos".

"La definición de recesión técnica es una mera definición casi diría arbitraria pero que no tiene que ver con la profundidad del tema", afirmó Caputo en una entrevista con A24, donde puso como referencia la metodología utilizada en Estados Unidos por el Comité de Fechado del Ciclo Económico del National Bureau of Economic Research (NBER) para su medición. “Tiene en cuenta tres cosas: la profundidad de la caída, la duración de la caída y la diversidad de sectores que abarca. Y eso es algo mucho más razonable”, explicó.

En el análisis del titular del Palacio de Hacienda, "cuando miramos el caso nuestro, la realidad es que del segundo trimestre en agosto y septiembre, la economía ya recuperó 1,5%. Y el número de julio es claramente lo que se denomina un número outlier. Ahora estás mirando con el espejo retrovisor".

Luis Caputo descartó que la suba del dólar se traslade a precios. Sobre este punto, adelantó: "Ya los números de agosto y septiembre son positivos, vamos a ver octubre y noviembre. Octubre fue un mes de lluvias brutales y septiembre ya deja un arrastre positivo para noviembre de 0,9%. Lo importante es que estamos discutiendo crecimiento, está bueno que estas sean las discusiones".

Luis Caputo, sobre el valor del dólar: "No me preocupa la suba" Al momento de analizar el presente de la divisa, que el miércoles se incrementó $15 y se ubicó arriba de los $1.600 en Banco Nación, el titular del Palacio de Hacienda sentenció que "definitivamente no me preocupa la suba". A la vez justificó que el movimiento alcista durante la semana responde a una "crisis global que impactó en todo el mundo”.

En ese sentido, hizo referencia a las fuertes caídas de los mercados internacionales y señaló que, durante episodios de interrupción abrupta de los flujos de capital, conocidos como sudden stop, los inversores tienden a refugiarse en la moneda estadounidense. “El dólar, en estos contextos que se denominan de sudden stop, como de parada repentina, tiende a apreciarse. Y se apreció contra todas las monedas”, indicó. Y ante la consulta de que una aceleración del tipo de cambio se traslade a los precios, Caputo descartó que esa dinámica comprometa el proceso de desinflación y defendió los fundamentos del programa económico: “No tengo temor porque ahí es donde está la robustez del programa. Nosotros, mientras tengamos equilibrio fiscal y no convalidemos monetariamente estas cosas, que es lo que no hacemos, fijate que el pass-through es cada vez menor”, afirmó. “Nosotros seguimos absolutamente convencidos de que mientras sigamos por este camino vamos a converger en una inflación internacional. No hay ningún cambio dentro del programa”, sentenció.