Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara tu signo para este jueves.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 26 de noviembre 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

Marte entra en Virgo: qué cambios trae para cada signo desde el 25 de noviembre

(21 de marzo al 20 de abril)

Escucha hoy a tu pareja y fortalece la complicidad. Organiza tus finanzas con responsabilidad para evitar sobresaltos. En el trabajo demuestra tu liderazgo sin imponer tus ideas. Mantén una rutina de ejercicio suave.

(21 de abril al 21 de mayo)

Exprésate con dulzura y aclara los malentendidos amorosos. Cuida tus ingresos evitando compras compulsivas innecesarias. Asume nuevos retos profesionales con absoluta confianza. Prioriza tu descanso nocturno para recuperar energía.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Abre tu corazón y disfruta de momentos románticos. Controla los gastos cotidianos antes de que crezcan. Colabora en equipo para sacar adelante tus proyectos. Bebe suficiente agua y cuida tu hidratación diaria.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Dedica tiempo de calidad a quienes más amas. Una oportunidad económica inesperada mejorará tus cuentas personales. Mantén la calma frente a las presiones del oficio. Realiza estiramientos para aliviar la tensión acumulada.

Leo

(23 de julio al 21 de agosto)

Muestra tu lado más tierno en las relaciones. Invierte con prudencia y revisa tus presupuestos actuales. Destacas por tu creatividad en las tareas diarias. Modera el consumo de azúcares y alimentos procesados.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Comunica tus verdaderos sentimientos con plena sinceridad. Administra tus ahorros pensando en el futuro cercano. Organiza tu agenda laboral para optimizar cada hora. Camina al aire libre para despejar tu mente.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Reencuéntrate con viejos amigos y busca el equilibrio afectivo. Planifica bien tus inversiones para obtener beneficios sostenibles pronto. Colabora en equipo para sacar adelante ese difícil encargo. Realiza estiramientos matutinos para liberar la tensión.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Busca el equilibrio afectivo y supera viejas discusiones. Evita préstamos arriesgados durante la jornada de hoy. Termina las tareas pendientes antes de iniciar otras. Practica la meditación para armonizar tu bienestar interno.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Planifica una salida especial con alguien muy valioso. Modera los gastos extravagantes y busca ofertas reales. Tu entusiasmo contagiará de energía positiva a tus compañeros. Cuida tus articulaciones realizando ejercicios moderados constantemente.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Demuestra tu afecto con gestos prácticos y constantes. La disciplina financiera te permitirá consolidar tus metas económicas. Resuelve inconvenientes profesionales con tu paciencia habitual hoy. Presta atención a tu postura corporal al trabajar.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Sorprende a tu pareja con un detalle original. Revisa tus facturas para evitar recargos de dinero innecesarios. Tu innovación aportará valiosas soluciones en tu puesto de trabajo. Reduce el estrés practicando alguna actividad relajante.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Escucha tu intuición para sanar heridas del pasado. Mantén el control de tus finanzas sin caer en tentaciones. Concéntrate en tus tareas prioritarias antes de dispersarte laboralmente. Alimenta tu espíritu con momentos de profunda paz.