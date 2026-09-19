Caso Agostina Vega: familiares y amigos marcharon en Córdoba en reclamo de justicia

A casi cuatro meses del femicidio de Agostina Vega, familiares, amigos y allegados de la adolescente de 14 años se movilizaron este sábado en Córdoba para reclamar avances en la investigación, en una marcha que partió desde barrio Cofico y tuvo como destino la Legislatura provincial, con un pedido para que todos los responsables sean alcanzados.
La concentración comenzó a las 11 en la esquina de Juan del Campillo y Avellaneda, cerca de la vivienda de Claudio Barrelier, principal detenido por el crimen, y avanzó hacia el centro de la capital cordobesa. Durante el trayecto, los manifestantes exhibieron una bandera con el pedido de justicia por la adolescente.
Durante la manifestación, Gabriel Vega, padre de Agostina, reclamó que la investigación alcance a otras tres personas y cuestionó que la causa avance hacia el juicio sin profundizar esas líneas. "Las pruebas hablan. Acá faltan personas", afirmó, mientras también apuntó contra la situación procesal de Marianela Palmero, expareja del principal acusado.
Gabriel Vega, padre de Agostina, durante la marcha en pedido de justicia.
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Cómo sigue la causa por el femicidio de Agostina Vega
El fiscal Raúl Garzón pidió elevar a juicio la causa, decisión que ahora deberá atravesar la instancia correspondiente de control. Claudio Barrelier está acusado de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y violencia de género, delitos que contemplan una pena de prisión perpetua.
Además, Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Soledad Andreani, Marianela Palmero y Eugenia Ascarruz quedaron imputados por presunto encubrimiento doblemente calificado. El abogado de la madre de Agostina, Carlos Nayi, estimó que el debate podría comenzar entre fines de este año y los primeros meses de 2027, una vez cumplidas las etapas procesales.
La menor avisó a las amigas que iba a ver al detenido.
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Por su parte, Barrelier amplió su declaración ante la Justicia el lunes y sostuvo nuevamente su versión de los hechos. El fiscal Garzón evitó brindar detalles sobre esa presentación, aunque descartó que el acusado pudiera quedar "libre de culpa y cargo" a partir de lo expresado durante su nueva declaración.
La defensa del principal acusado intenta sostener una hipótesis que lo ubica como "nexo" entre distintas partes, después del cambio de abogado y de estrategia. Mientras tanto, la familia de Agostina reclama que se investigue a Viviana Brizuela, Ángela Barrelier y Mario Muñoz, a quienes considera vinculados con el caso.