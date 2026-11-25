La entrenadora habló del "hilo rojo" que la une al famoso conductor y detalló que "todo empezó este año". "Él fue el que avanzó", reveló la mujer de 37 años y aseguró: "De Marcelo me gusta todo".

Ágata Lescano habló por primera vez de su relación con Marcelo Tinelli y detalló cómo inició su relación con el famoso conductor. "Nos conocemos hace años, pero el encuentro fue ahora", reveló la entrenadora de 37 años y afirmó que el vínculo viene "excelente".

"Nos encontramos el año pasado en el gimnasio, charlamos, y todo empezó este año. Él fue el que avanzó", precisó Lescano en diálogo con Puro Show por El Trece y compartió qué es lo que más le gusta de su novio: "De Marcelo me gusta todo. Es un divino. Estamos felices".

La deportista se sinceró: "Estoy viviendo la realidad fuera de los medios. No es que decidimos blanquearlo, se dio natural, genuino".

Lescano recordó que hace apenas "un mes y días" que iniciaron la relación y puntualizó que están "en una etapa muy linda". "Conocernos y disfrutar del día a día… Los dos estamos enganchados. Lo siento feliz y es algo recíproco", concluyó la entrenadora.

El mundo del espectáculo local sumó un nuevo capítulo romántico luego de que Marcelo Tinelli decidiera dejar atrás su historia con Milett Figueroa y oficializara su noviazgo con Ágata Lescano. Tras varias semanas de especulaciones que comenzaron en octubre por una serie de fotos compartidas durante una merienda con idéntica mesa y vajilla, el conductor blanqueó el vínculo mediante sus historias de Instagram.

Lejos del circuito tradicional de los medios televisivos, la mujer de 37 años ha construido una destacada carrera dentro del ámbito del deporte y el entrenamiento físico de alto rendimiento. Además de desempeñarse profesionalmente como entrenadora personal, ostenta los prestigiosos títulos de campeona argentina y sudamericana de bikini fitness.

Su presencia en el universo digital también resulta muy activa, ya que reúne una comunidad que supera los 27 mil seguidores en su perfil oficial de Instagram. A través de esa plataforma, donde exhibe tanto sus rutinas de gimnasio como el detrás de escena de sus competencias deportivas y postales cotidianas, se presenta ante el público como una ferviente impulsora del concepto de "fitness consciente para mujeres reales".

Más allá de la estética y la exigencia competitiva que demandan los torneos de fisicoculturismo y fitness, su filosofía de trabajo apunta a generar un cambio integral y sostenible en el tiempo. Según refleja en sus publicaciones habituales, su propuesta busca combinar la actividad física regular con una profunda transformación de hábitos, acercando herramientas saludables a mujeres que desean mejorar su calidad de vida sin caer en extremos inalcanzables.

Por otro lado, la nueva compañera sentimental del histórico animador televisivo guarda una faceta creativa menos conocida pero igual de relevante en su historia personal, ya que también mantiene un fuerte vínculo artístico con la música. De esta manera, esta deportista desembarca en el centro de la escena mediática argentina con un perfil multifacético, combinando el rigor del deporte competitivo, la vocación docente en el entrenamiento y su sensibilidad artística.