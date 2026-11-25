Córdoba: el entrenador de rugby que atacó a un médico admitió la agresión y pidió disculpas Martín Roberto Díaz, imputado por dos hechos de violencia urbana, confesó una de las golpizas y ofreció un resarcimiento a la víctima. Seguirá detenido preventivamente. Por Agregar C5N en









El acusado hizo referencia a una supuesta "mirada lasciva" de la víctima a su mujer. Redes sociales

El entrenador de rugby cordobés Martín Roberto Díaz habló ante la Justicia, en medio de la causa por violencia urbana por la que está detenido desde el 11 de noviembre. Seguirá detenido mientras avanza el pedido de prisión preventiva.

Durante la audiencia indagatoria, que duró 4 horas, el exgerente de distrito de AstraZeneca aseguró estar arrepentido por el episodio viralizado en barrio Docta, aunque rechazó la autoría de una golpiza ocurrida en 2024.

El imputado declaró ante la fiscal de Instrucción Paula Bruera (UTI 22) y, a pesar que confesó una de las agresiones, negó otra y destacó su arrepentimiento, la Fiscalía resolvió que siga alojado en el Establecimiento Penitenciario N°9 (UCA). La decisión responde al cuadro clínico grave que presentaron los dos agredidos y la reiteración de conductas violentas.

Díaz admitió haber golpeado brutalmente al médico Mauro Sampietro el pasado 6 de noviembre en una pizzería de barrio Docta, episodio que quedó grabado en las cámaras de seguridad del local y que se hizo viral. Para justificarse, remarcó que "perdió el control" tras hablar de un supuesto "gesto libidinoso" y una "mirada lasciva" de la víctima hacia su pareja.

Por el contrario, el acusado negó el otro episodio: se trata de una denuncia presentada por Erik Labiuk, quien sufrió una fractura de cráneo tras un altercado de tránsito ocurrido en junio de 2024, cuando tenía 18 años. Si bien reconoció que estuvo en el lugar y que discutió con el denunciante, aseguró que no lo golpeó.

El entrenador de rugby se disculpó y ofreció un resarcimiento El entrenador de rugby cordobés Martín Roberto Díaz, imputado por dos hechos de violencia urbana, declaró ante la Justicia, donde sostuvo que tiene la voluntad de pedir disculpas públicas y ofreció un resarcimiento económico para las víctimas. Paralelamente, el laboratorio AstraZeneca formalizó su despido y el Club Universitario de Córdoba lo suspendió como socio y lo apartó de todas sus actividades institucionales, ante la repercusión que tomó la agresión.