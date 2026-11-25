A qué hora juega Boca vs Independiente Rivadavia, por los octavos de final del Torneo Clausura: formaciones y cómo verlo en vivo El Xeneize recibirá este miércoles a la Lepra mendocina desde las 21 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura. Por Agregar C5N en









El Xeneize recibirá este miércoles a la Lepra mendocina desde las 21 en La Bombonera, por los octavos de final del Torneo Clausura.

Boca tendrá este miércoles un nuevo desafío en su búsqueda de títulos. Después de festejar la conquista de la Copa Sudamericana, el Xeneize se medirá con Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura. El partido comenzará a las 21 en La Bombonera y definirá cuál de los dos equipos continúa en carrera por el campeonato.

La consagración internacional frente a Atlético Mineiro le dio al conjunto de Rodolfo Arruabarrena uno de los grandes objetivos de la temporada. Sin embargo, el calendario todavía le ofrece otras oportunidades para ampliar su cosecha: además del torneo local, Boca tiene por delante la final de la Copa Argentina y la posibilidad de sumar nuevas estrellas a su palmarés.

El entrenador deberá administrar las cargas de un plantel que viene de afrontar una final exigente en Barranquilla. Una de las principales incógnitas pasa por la conformación del mediocampo y el estado físico de algunos habituales titulares. Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar y Milton Delgado aparecen entre las alternativas para ocupar esos lugares.

Enfrente estará Independiente Rivadavia, que buscará aprovechar la exigencia acumulada por su rival para conseguir una clasificación histórica. El equipo mendocino terminó séptimo en la Zona B, con 23 puntos, y llega a la instancia eliminatoria después de una temporada en la que también consiguió protagonismo en otras competencias.

El ganador del cruce avanzará a los cuartos de final, donde se enfrentará con Gimnasia y Esgrima La Plata, que ya consiguió su lugar entre los ocho mejores.