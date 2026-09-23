Caso Agostina Vega: la Justicia ordenó resguardar los muebles en la casa de Claudio Barrelier

Se trata de una disposición que prohíbe retirar el mobiliario de la vivienda en la que habría ocurrido el crimen, por lo que dio marcha atrás con una autorización del fiscal Raúl Garzón.

La Justicia ordenó resguardar los muebles de la casa en la que habría ocurrido el crimen de Agostina Vega , la adolescente de 14 años hallada asesinada en mayo en el barrio Ampliación Ferreyra de Córdoba , después de que familiares de la pareja del principal detenido, Claudio Barrelier , los retiraran.

El fiscal Raúl Garzón había aceptado que los muebles en la casa donde vivía Barrelier, sobre la calle Juan del Campillo al 800 en el barrio Cofico, sean retirados por el cierre de la investigación y la elevación a juicio. Sin embargo, ahora la Justicia dio marcha atrás con la decisión mientras se espera el inicio del proceso.

"Uno de los familiares de Marianela Palmero, la pareja de Barrelier, dice ser el propietario y comenzó a sacar las cosas afuera. La Justicia se enteró a través de los medios periodísticos y dijeron que no pueden sacar nada. El sillón está nuevamente adentro y hay elementos que llaman la atención, como barbijos, botellas de agua ras, agua oxigenada y muchos otros elementos que son de material corrosivo y que sirven para limpiar", explicó el periodista Beto Pereyra en el móvil de C5N.

Barrelier se encuentra imputado por los delitos de abuso sexual con acceso carnal y homicidio triplemente calificado por alevosía, ensañamiento y por ser cometido en un contexto de violencia de género, una calificación que prevé la pena de prisión perpetua. Por otro lado, Palmero, Osvaldo Fassetta, Matías Córdoba, Soledad Andreani y Eugenia Ascarruz serán juzgados por presunto encubrimiento doblemente calificado.

Por lo pronto, en la ampliación de su declaración, el principal acusado volvió a defenderse, aunque Garzón se negó a brindar detalles sobre su testimonio pero descartó la posibilidad de que "quede libre de culpa y cargo". Como en otras ocasiones, el fiscal se negó a dar detalles sobre la instancia de declaración que acababa de presenciar y evitó las preguntas que intentaron llevarlo a esclarecer esa incertidumbre.

La reconstrucción del caso Agostina Vega

El último avance en la investigación ocurrió el 23 de julio, cuando los investigadores volvieron a inspeccionar la propiedad de Barrelier con el objetivo reconstruir visualmente la disposición del lugar para determinar si el ataque requirió la colaboración de más personas o si alguno de los presentes tuvo una implicancia directa en el hecho. Previamente, la Justicia determinó que el hombre era empleado de la Municipalidad de Córdoba e integraba la barra del Club Atlético Instituto.

De acuerdo con la reconstrucción del caso, Agostina abandonó la casa de su familia la noche del 23 de mayo para juntarse con el principal imputado en Cofico. La hipótesis central apunta a que abordó un remís desde el barrio General Mosconi rumbo a la intersección de Fragueiro y Juan del Campillo, donde se los observó juntos cerca de las 22:30.

En este marco, el testimonio del conductor del remís fue clave para la Fiscalía ya que declaró que Agostina contó que se encontrará con Barrelier para planear una sorpresa por el cumpleaños de su madre, quien habría sido su pareja. El relato fue incluido en la causa debido a que las autoridades reconstruyeron el contexto del encuentro.

Por su parte, el presunto autor material del crimen afirmó que solo se reunió con la menor para darle dinero para el viaje. De acuerdo con su testimonio, recorrieron a pie un par de cuadras por Cofico hasta que la adolescente se subió a un Volkswagen Gol color rojo para dirigirse a lo de un conocido.

No obstante, la Fiscalía a cargo de Garzón cotejó esta versión con las filmaciones de las cámaras de seguridad, después de que constataran la presencia de ambos alrededor de las 22:30. Sin embargo, en ningún momento registraron el paso del vehículo señalado por el acusado.

Qué hacer ante un caso de violencia de género

En caso de violencia por motivos de género, comunicarse telefónicamente con el 144. Se trata de la línea nacional gratuita en todo el país que brinda contención, información y asesoramiento. Para casos de riesgo, llamar al 911.

También es posible comunicarse por WhatsApp al 1127716463 o por mail a [email protected].