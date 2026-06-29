Llegó la ola polar en el AMBA y hay alerta amarilla por frío extremo: cuál será el día más helado de la semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió aviso ante ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h y temperaturas que harán descender el mercurio de los termómetros.

ladoLa transición entre junio y julio se da con una ola polar que se reforzará el miércoles con el ingreso de una masa de aire frío del sudeste, en el marco de una semana gélida que llevó al Servicio Meteorológico Nacional (SMN) a emitir alerta amarilla por temperaturas extremas y viento .

El organismo lanzó aviso amarillo por viento en el sur de Santa Cruz, la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas , que estarán afectadas por vientos del sector oeste con velocidades entre 40 y 60 km/h, y ráfagas que pueden alcanzar los 90 km/h .

A su vez, hay alerta amarilla por frío extremo en el norte de Entre Ríos, noreste de Mendoza, norte de San Luis, sur de La Rioja y noroeste de Córdoba .

Hay alerta amarilla por viento en el sur de Santa Cruz, la Isla Grande de Tierra del Fuego y las Islas Malvinas.

El SMN anticipa una jornada de lunes fría, con temperaturas entre 5° y 14° , y vientos del sudeste durante el día. La semana continuará en la misma línea, con el termómetro descendiendo a partir del miércoles, y una mínima que casi rozará los 0° el jueves mientras se hace espacio la masa de aire frío que llega desde el sudeste.

Toda la nieve y el hielo acumulados por los glaciares suizos durante el invierno desaparecerán por completo de aquí al lunes , según informó la red 'Glacier Monitoring in Switzerland' (GLAMOS). Este fenómeno se adelantó de forma drástica en los Alpes debido a la ola de calor extremo que azota a Europa este mes de junio.

A partir de ese día, cada jornada adicional de deshielo de aquí a octubre reducirá el tamaño del glaciar. En lo que va de siglo, este punto de inflexión, conocido como 'glacier loss day', solía producirse, de media, a mediados de agosto, lo que marca un deterioro acelerado.

"Estamos viendo una enorme ablación, tasas de fusión de hielo y de nieve en todos los Alpes", declaró el responsable de GLAMOS, Matthias Huss, el viernes. El especialista advirtió que los glaciares del país se encuentran en mal estado y se reducen a un ritmo sin precedentes.

"Estamos con tres meses de adelanto respecto a lo que sería una situación saludable", señaló Huss. El experto explicó que la pérdida de la nieve blanca deja expuesto el hielo gris, el cual absorbe la radiación solar con mayor rapidez, y alertó: "Si el calentamiento continúa como en las últimas décadas, hacia 2100 solo quedarán pequeños restos de hielo".