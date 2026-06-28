28 de junio de 2026 Inicio
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Ola polar en el AMBA: se pronostican mínimas de un grado para esta semana

Sin probabilidades de lluvia, el pase entre junio y julio estará marcado por temperaturas mínimas extremas, pero sin llegar al bajo cero. El miércoles ingresará un masa de aire frío del sur que reforzará la ya instalada.

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La ola polar tendrá mínimas de 1°C y 2°C.

La ola polar tendrá mínimas de 1°C y 2°C.

La mínima más baja pronosticada para esta semana será de 1°C en algunos sectores del conurbano y de 2°C en la Ciudad de Buenos Aires y la máxima más alta será de 15°C y de 14°C, respectivamente, según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La capital del país atravesará una ola polar que se reforzará el miércoles con el ingreso de una masa de aire frío del sureste.

Se espera un domingo lluvioso en la Ciudad de Buenos Aires.
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Para la mitad de la semana se esperan ráfagas de viento de entre 42 y 50 kilómetros por hora que harán descender aún más la temperatura en territorio porteño. Las probabilidades de lluvia se mantendrán en 0% durante toda la semana.

Pronóstico semanal para la Ciudad de Buenos Aires.

Pronóstico semanal para la Ciudad de Buenos Aires.

El lunes la mínima será de 5°C y la máxima de 14°C, el martes alcanzará una temperatura de 14°C como máximo y una mínima de 4°C, al igual que el miércoles, el jueves finalmente la mínima será de 2°C y la máxima de 12°C y el viernes alcanzará los 4°C de temperatura mínima y los 13°C de máxima en la Ciudad de Buenos Aires.

El frío extremo llegará antes al conurbano. Para el martes se anticipa un piso de un grado en Ezeiza, Lomas de Zamora, Don Torcuato, Tigre, San Fernando y Ciudad Evita, entre otras localidades.

Ola de calor en Europa: los glaciares suizos se derriten a un ritmo alarmante

Toda la nieve y el hielo acumulados por los glaciares suizos durante el invierno desaparecerán por completo de aquí al lunes, según informó la red 'Glacier Monitoring in Switzerland' (GLAMOS). Este fenómeno se adelantó de forma drástica en los Alpes debido a la ola de calor extremo que azota a Europa este mes de junio.

A partir de ese día, cada jornada adicional de deshielo de aquí a octubre reducirá el tamaño del glaciar. En lo que va de siglo, este punto de inflexión, conocido como 'glacier loss day', solía producirse, de media, a mediados de agosto, lo que marca un deterioro acelerado.

"Estamos viendo una enorme ablación, tasas de fusión de hielo y de nieve en todos los Alpes", declaró el responsable de GLAMOS, Matthias Huss, el viernes. El especialista advirtió que los glaciares del país se encuentran en mal estado y se reducen a un ritmo sin precedentes.

"Estamos con tres meses de adelanto respecto a lo que sería una situación saludable", señaló Huss. El experto explicó que la pérdida de la nieve blanca deja expuesto el hielo gris, el cual absorbe la radiación solar con mayor rapidez, y alertó: "Si el calentamiento continúa como en las últimas décadas, hacia 2100 solo quedarán pequeños restos de hielo".

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