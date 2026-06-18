Juicio por la muerte Maradona: declaran dos acompañantes terapéuticos que lo visitaron en la clínica Olivos

En lo que será la vigésima audiencia por el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, este jueves deberán presentarse a declarar dos acompañantes terapéuticos que visitaron al exfutbolista en la clínica de Olivos y en la residencia del barrio cerrado San Andrés, en Tigre.

Se trata de Alfredo Cottaro y Carlos Alberto Bacchini, quienes también habían declarado en el primer proceso judicial que fue declarado nulo por una denuncia contra la jueza Julieta Makintach, a quien se acusó de haber autorizado la realización de un documental sin el consentimiento de las partes.

El primer testigo es el hermano de Carlos Cottaro, otro acompañante que presentó en la última jornada ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón y denunció que el entorno del astro lo manipulaba, controlaban sus llamados y “hablaban por él”.

Alfredo Cottaro había destacado que, desde que el Diez fue externado del sanatorio, donde había sido intervenido por un hematoma subdural, hasta que ingresó a la casa de Benavídez, pudo establecer una “buena relación”.

En la jornada del martes, declaró por primera vez y de manera sorpresiva el médico clínico, Pedro Di Spagna, luego de un chat que presentó Baudry en el que el profesional quería dejar “constancia legal” sobre un episodio de la internación domiciliaria que no quedó claro.

El médico clínico contó que aquel 18 de noviembre estuvo junto a un nutricionista en la casa del barrio San Andrés de Benavídez, pero que no logró ver al exfutbolista. En la primera visita, seis días antes, había pedido una serie de estudios que jamás se realizaron. "Al día siguiente yo quiero volver a ir y me mandan un audio de la doctora Forlini, diciéndome que no", explicó ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°7.

Aquel día, reveló que estuvieron presentes el neurocirujano Leopoldo Luque y Gianinna y Jana Maradona. “Si se me permite, el 18 vi a dos hijas con amor por su padre. A Gianinna la vi que iba y venía para convencerlo. Vi a dos hijas que tenían amor por su padre. En los medios se tergiversa, pero yo vi a dos hijas con amor por su padre. Yo lo vi en carne propia, lo quiero decir, porque después en los medios se dice otra cosa”, sostuvo totalmente conmocionado.

Segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes son los imputados

El neurocirujano y exmédico de cabecera, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería durante la estadía de Diego en Tigre, Mariano Perroni; el médico clínico Pedro Di Spagna; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, se encuentran imputados por el delito de homicidio simple con dolo eventual, cuya pena en expectativa va desde los ocho hasta los 25 años de prisión.

Además, la enfermera Dahiana Gisela Madrid irá a un debate por jurados populares, una vez que finalice el juicio principal, pero el proceso contra la octava acusada está demorado por un planteo de recusación contra la magistrada María Coelho (titular del Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro).