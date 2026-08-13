13 de agosto de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Diego Maradona: declara un cardiólogo de la Junta Médica

Se trata del médico Gustavo Di Niro, jefe del área de Cardiología del Hospital Central Municipal de San Isidro. La junta determinó que el corazón del exfutbolista presentaba un tamaño superior al normal.

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Maradona murió el 25 de noviembre de 2020

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, luego de agonizar durante 12 horas, según la Junta Médica.

En una nueva audiencia en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona este jueves declara ante el Tribunal de San Isidro un cardiólogo de la Junta Médica Interdisciplinaria que le realizó la autopsia al cuerpo del exfutbolista.

Los forenses habían detallado el estado crítico de los órganos de Maradona y confirmaron una agonía prolongada.
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Se trata del médico Gustavo Di Niro, jefe del área de Cardiología del Hospital Central Municipal de San Isidro Doctor Melchor Ángel Posse y miembro del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires (ICBA).

Su declaración es la segunda en esta etapa donde se deben presentar los profesionales, después del forense Carlos Cassinelli, y se da en el marco de la causa para lograr determinar las responsabilidades de los profesionales que lo atendieron durante su internación en la casa ubicada en la localidad bonaerense de Benavidez, partido de Tigre.

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el médico Pedro Di Spagna, los principales imputados, ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en los Tribunales de San Isidro.

Qué dice el informe de la Junta Médica sobre la autopsia a Diego Maradona

La Junta Médica es la que llevó a cabo el examen sobre el cuerpo de Diego Maradona en la morgue de San Fernando. El análisis solicitado por los fiscales adjuntos del Departamento Judicial de San Isidro, Patricio Ferrari y Cosme Iribarren, y la fiscal UFI Descentralizada de Benavídez, Laura Capra, determinó que el corazón del paciente estaba excedido de tamaño.

De acuerdo al resultado de la pericia, llegó a la conclusión que el exfutbolista sufrió una insuficiencia cardíaca congestiva con edema agudo de pulmón y miocardiopatía dilatada. Además, entre otras conclusiones del cuerpo médico, el paciente agonizó durante 12 horas desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020 y no habría sido controlado por los enfermeros, uno de los puntos más cuestionados por las defensas.

Otro de los ítems más importantes del análisis sostiene que el célebre futbolista, “al menos desde la internación en la Clínica Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud”.

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