El mensaje de Claudia Villafañe a Lionel Messi y su familia tras la muerte de Jorge: "Los acompañamos en este inmenso dolor"

El papá del capitán argentino falleció este sábado a los 68 años luego de atravesar una larga enfermedad. En este contexto, la exesposa de Diego Maradona envió sus condolencias y acompañó a la familia Messi en este doloroso momento.

La familia Messi atraviesa un profundo dolor tras la muerte de Jorge , una noticia que generó conmoción entre sus seres queridos y allegados. En medio de este difícil momento, Claudia Villafañe se expresó a través de sus redes sociales y les dedicó unas sentidas palabras de acompañamiento.

El dolor es mundial: así reflejaron los medios internacionales el impacto de la muerte de Jorge Messi

La noticia del fallecimiento despertó miles de mensajes de apoyo desde distintas partes del mundo para el astro argentino y su familia. En ese sentido, numerosas personalidades se expresaron públicamente para despedirlo y enviar sus condolencias.

Sin duda, una de las personas más ligadas al mundo del fútbol es Claudia Villafañe, exmujer de Diego Armando Maradona. Durante décadas estuvo vinculada al ambiente futbolístico y mantuvo una relación cercana a la familia Messi.

A través de unas sentidas palabras, la empresaria ligada a los eventos acompañó a la familia Messi en este doloroso momento: "Celia, Leo, Rodri, Mati, Sol y a cada uno de los que componen esa gran familia, ¡los acompañamos en este inmenso dolor! ¡Que Jorge descanse en paz!", escribió en su cuenta de Instagram.

Gianinna Maradona también acompañó a la familia en este difícil momento. A través de sus red social, compartió una imagen del capitán de la Albiceleste junto a las palabras "Fuerza Messi, fuerza familia Messi" y agregó un sentido mensaje: "No hay palabras para un dolor semejante".

Claudia Villafañe y su vínculo con la familia Messi

La relación de Claudia Villafañe con la familia Messi se remonta a varios años atrás. Según recordó recientemente, durante una charla con Monteverde en la Cocina Rebelde, conoció a Antonela Roccuzzo durante el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando Diego Maradona era el entrenador de la Selección argentina y la rosarina todavía era novia de Lionel Messi.

Con el paso del tiempo, Villafañe mantuvo el vínculo con el entorno del capitán argentino. Incluso reveló que suele tener contacto con Antonela y también con Celia, la mamá de Leo, con quien aseguró tener una mayor afinidad por una cuestión generacional.

"Era muy chiquita (por Antonela), estaban de novios. Yo tengo más afinidad, por edad, con Celia que con las mujeres de los jugadores, pero igualmente charlo con ellas", reveló. Sin embargo, siempre eligió mantener esa relación alejada de la exposición pública. "No son cosas que tengo que andar publicando", aseveró.