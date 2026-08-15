Se cumplen 45 años de la coronación del Xeneize, el único título del Pelusa en el fútbol argentino. La historia de una pase de novela: el 10, que brillaba en Argentinos, eligió al club de la Ribera por un deseo familiar y dejó atrás la oferta millonaria de River.

“¡No, no voy a firmar porque me llamó Boca!” . Apenas tenía 20 años y ya entendía cómo declarar ante los medios de comunicación. Sabía los efectos que generaban sus palabras. Diego Armando Maradona leía el juego como pocos, adentro y afuera de la cancha. Por eso, a principios de 1981, marcó postura cuando se definía su futuro tras ser cinco veces el máximo goleador de Primera División con la camiseta de Argentinos Juniors, convertirse en la gran figura de la Selección argentina juvenil que se consagró en el Mundial de Japón de 1979 y una pieza importante de la mayor en el Mundialito de Uruguay 1980.

El Pelusa era la gran aparición del fútbol, el aspirante a convertirse el mejor jugador del mundo . De manera vertiginosa, desde su debut siendo un pibe de 15 años en octubre de 1976, conquistó la admiración de los fanáticos del fútbol desde La Paternal y también con la Albiceleste. Y era el gran protagonista de las tapas de los diarios y revistas. Se había transformado en el jugador del momento y desde Europa lo querían sumar gigantes como Juventus y Barcelona. Y también por River y Boca .

Fiel a su estilo de juego, Maradona gambeteó la propuesta del Millonario . Nunca mejor dicho: el presidente, Rafael Aragón Cabrera , se contactó con su representante, Jorge Cyterszpiller , para ofrecerle el mismo contrato que al Pato Fillol, la figura y arquero de la Selección campeona del mundo en 1978. Pero Diego tenía otro plan: por pedido familiar, en especial de Don Diego, quería usar la camiseta azul y oro , y para lograrlo, ejecutó una estrategia mediática.

Dieguito, ¿sabés que estuve pensando anoche? Que algún día sería muy lindo verte jugar con la camiseta de Boca Dieguito, ¿sabés que estuve pensando anoche? Que algún día sería muy lindo verte jugar con la camiseta de Boca

“No, no voy a firmar porque me llamó Boca”, fue la respuesta del Pelusa al diario Crónica durante febrero de 1981. “Se me ocurrió en el momento, no sé, fue una inspiración, una idea de esas que aparecen de vez en cuando. A la tarde, apareció Crónica con un título así de grande: ‘Maradona a Boca’. Ya estaba la operación en marcha, sólo faltaba una cosa: que picaran los dirigentes de Boca… Y los dirigentes de Boca picaron ”, contó Diego en su biografía Yo soy el Diego de la Gente, que escribieron en el 2000 los periodistas Ernesto Cherquis Bialo y Daniel Arcucci.

A las pocas horas, Argentinos jugó un amistoso con River por la Copa de Oro de Mar del Plata y los fanáticos del Millonario cantaron contra el 10. Ante esto, nuevamente, lo llamaron a su juego preferido frente a los micrófonos: "Después de estos insultos no me quedan dudas: quiero ir Boca y no a River". A partir de ese momento, no hubo marcha atrás. El presidente del Xeneize, Martín Benito Noel, había asumido en diciembre de 1980 y debió ponerse de acuerdo con su par del Bicho, Próspero Cónsoli. Pero había un gran problema: en la Ribera faltaba dinero...

Maradona, con la camiseta del Bicho, frente a River en el Monumental.

Las ganas de cumplir con el anhelo de Chitoro, provocaron que Diego volviera meter presión. “Yo ya arreglé con los dirigentes de Boca. Falta el arreglo entre los dos clubes. Pasaron unas cositas con el dinero y Maradona ya arregló. Ahora falta que lo hagan los clubes y Maradona estará vistiendo la camiseta de Boca el domingo", aseguró el Pelusa ante los medios. Y Noel anunció la compra del pase al Bicho.

Finalmente, la operación se transformó en un préstamo por el que debían pagar 4 millones de dólares, que incluía la cancelación de deudas que Argentinos tenía con el Banco San Miguel (1.100.000 dólares) y la AFA (u$s400.000). En el pacto se incluyó la recaudación de un partido amistoso y el pase de seis jugadores de Boca para el club de La Paternal: el arquero Osvaldo Santos, el defensor Miguel Bordón, los volantes Eduardo Rotondi y Mario Zanabria y los delanteros Carlos Salinas y Carlos Randazzo.

El pase se firmó el jueves 19 de febrero por la noche en las oficinas de la presidencia de Boca. Al otro día, se jugó un amistoso, en el que Diego disputó el primer tiempo para Argentinos y luego se puso la camiseta azul y amarilla. Y sin parar, la pelota siguió rodando: comenzó el torneo ese mismo fin de semana y llegó el debut más esperado, el día que Maradona le cumplió el sueño a su papá: tuvo su "bautismo" contra Talleres de Córdoba en la Bombonera.

Fue contra la tribuna del Riachuelo donde el 10 conquistó su primer gol en el Xeneize, con el recordado relato de Víctor Hugo Morales -que también tenía su estreno en la radio de Argentina- y dejó una frase histórica: "Gol de Boca, Diego Armando Maradona, penal abajo, la soltó como una lágrima...". Fue 4-1 y el iinicio de un camino que terminaría con el título.

La campaña de Boca en el Metropolitano 1981

Un día clave para la llegada de Diego al Xeneize fue el domingo 14 de diciembre de 1980. El empresario Martín Benito Noel ganó las elecciones y asumió la presidencia del club tras dos décadas de gestión Alberto J. Armando, el histórico dirigente que durante su mandato logró las Copas Libertadores de 1977 y 1978 más la Intercontinental del 77 frente a Borussia Monchengladbach en Alemania.

El flamante dirigente designó como manager a Luis Carniglia, quien había vestido la camiseta azul y oro entre las décadas del 30 y 40. Lo primero que hizo fue elegir al entrenador y se inclinó por un símbolo: Silvio Marzolini, el mejor lateral izquierdo de la historia de Argentina. Luego, llegaron las contrataciones: el goleador Miguel Brindisi, el regreso al país de Marcelo Trobbiani, más las firmas de Osvaldo Escudero, el uruguayo Ariel Krasouski, Roberto Passucci y Carlos Manuel Morete. Y la llegada de Maradona elevó la vara.

Desde el inicio, el equipo boquense era el claro candidato a quedarse con el título. A pesar de su muy buen andar en el torneo, recibía críticas periodísticas porque "no gustaba ni tampoco goleaba". Sin embargo, mantuvo el paso firme y consiguió grandes triunfos frente a independiente de Bochini en Avellaneda y el inolvidable 3-0 en el Superclásico, que se jugó un viernes por la noche, en el que Diego dejó tirado en el barro a Fillol.

Para el tramo final, Boca mantenía una lucha mano a mano con Ferro. El 2 de agosto de 1981, se impuso 1-0 ante el Verdolaga en la Bombonera con un gol de Hugo Perotti. Esa victoria lo dejaba con el título en el bolsillo y viajó a Rosario para jugar en el Gigante de Arroyito. Frente a Rosario Central vivió una pesadilla: perdió 1-0 y Diego falló un penal que podría haber sido la coronación: "Quiero aclarar que no tuve miedo en ese partido. Me sentí muy mal después de fallar el penal porque pensé que había defraudado a mucha gente que había ido a Rosario con la ilusión de dar la vuelta".

La revancha llegó una semana después, el 15 de agosto contra Racing en La Boca. El 10 se desquitó desde los 12 pasos. Otra vez, cómo en aquella "lágrima" frente a Talleres, metió el gol del triunfo, que significó el único título de su carrera en el fútbol argentino. Boca terminó campeón con 50 puntos, producto de 20 triunfos, 10 empates y 4 derrotas, con 60 goles a favor y 27 en contra. Ferro terminó segundo, a una sola unidad.