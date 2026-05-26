26 de mayo de 2026 Inicio
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Juicio por la muerte de Maradona: Gianinna pidió que los imputados "paguen por todo lo que hicieron"

La hija menor del Diez, presente en otra audiencia del proceso judicial, reconoció que es difícil revivir todo lo sucedido en cada jornada, pero aseguró que seguirá hasta que se logre "la máxima condena".

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Gianinna Maradona a corazón abierto en un cuarto intermedio del juicio por la muerte de su padre. 

Gianinna Maradona a corazón abierto en un cuarto intermedio del juicio por la muerte de su padre. 

Captura (imagen optimizada con IA)

Gianinna Maradona estuvo presente, nuevamente, en las audiencias del segundo juicio por el fallecimiento de Diego Maradona, pero afirmó que no es nada fácil atravesar el proceso. Entre otras fuertes frases, agradeció el acompañamiento del entorno y exigió la pena más alta para los responsables: "Que paguen por todo lo que hicieron y por lo que no".

Tony Janzen Valverde, alias Pequeño J.
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En una charla con el programa DDM, por América TV, la diseñadora describió lo que vive junto a su madre Claudia Villafañe, su hermana, Dalma, y el resto de la familia durante el desarrollo del juicio. "Es redifícil, la verdad. Es muy triste. Hay audiencias que son muy angustiantes, donde se te pasa la tristeza, la bronca, el dolor, todo junto", manifestó la joven.

La madre de Benjamín Agüero se refirió a la liviandad con la que se manejan los abogados defensores. "Hay que tener como mucha, mucha paciencia, porque ahí estamos todos juntos y hay veces que el clima es bastante hostil, no está bueno, pero sobre todo hay que tener respeto. Yo lo tengo. Hay veces que hay algunos abogados que no, y eso es triste y lastima, pero bueno".

Gianinna relató lo duro que es revivir las escenas previas al fallecimiento de su padre con cada audio de WhatsApp o cada declaración, y expresó lo dificultoso que se volvió el duelo. "Es un proceso muy difícil y cada uno lo transita como puede. El dolor es intransferible", comentó.

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Aclaró que tiene herramientas que la ayudan a estar entera en cada audiencia. "Yo hago terapia, que para mí es fundamental. Ver crecer a mi hijo y a mis sobrinas también es lo que a mí me hace tener los pies sobre la tierra y tener ganas de seguir luchando y buscar, dentro de lo que es su justicia, la paz que también necesitamos nosotros para vivir".

En ese sentido, ratificó que la presencia de sus vínculos más cercanos es fundamental. "Mi mamá, mi hermana, mi hijo, mis sobrinas, mi cuñado, mi novio, mis amigos, todos. La verdad es que tengo una red de contención hermosa y están pendientes. Él cada vez que puede me acompaña, los jueves viene otra amiga. Nada, estoy re contenida", sostuvo.

Respecto a los avances en el juicio y la posible resolución, la hija de Claudia Villafañe espera una sentencia justa. "Yo quiero la máxima condena, por supuesto. Quiero la máxima condena, porque a nosotros también nos condenaron a seguir viviendo sin papá, a mi hijo sin su abuelo. Entonces, que paguen por todo lo que hicieron y por lo que no. Es muy doloroso cómo se referían a él, cómo se referían a nosotros, cómo todo, todo lo que pasó también en el más allá", subrayó.

Las cuestionables declaraciones de Leopoldo Luque

La hija del Diez reflexionó sobre la actitud de Leopoldo Luque en las distintas instancias del juicio, en las que el médico mostró actitudes poco amables y fuera de lugar. "La otra vez que pidió disculpas, porque él cuando va a declarar se sienta y saca sus papers y pone una cosa en la computadora, PDF y muestra y lee, porque encima lee, no es que lo dice por su conocimiento", manifestó.

Leopoldo Luque
Leopoldo Luque, uno de los imputados en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

Leopoldo Luque, uno de los imputados en el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona.

En la misma línea, recordó un episodio en particular en el que el profesional de salud mostró la autopsia de Diego Maradona en el juicio. "Cuando enchufó la computadora y estaba la autopsia de mi papá ahí. Digo, ¿no tenés un reparo que cada vez que van a mostrar algo a mí me lo dicen? '¿Querés salir?'. Como, ¿por qué me hacés ver algo que a mí me costó un montón sacarme de la cabeza?", describió.

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