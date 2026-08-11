Juicio por la muerte de Diego Maradona: declaran los peritos de la Junta Médica que participaron de la autopsia

El primero será el forense Carlos Cassinelli, uno de los médicos que llevó a cabo el examen sobre el cuerpo del astro argentino en la morgue de San Fernando.

Los forenses habían detallado el estado crítico de los órganos de Maradona y confirmaron una agonía prolongada.

El segundo juicio por la muerte de Diego Maradona entra este martes en una etapa clave : declararán los peritos de la Junta Médica Interdisciplinaria que realizaron la autopsia sobre el cuerpo del astro en 2021.

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El primero en presentarse ante el Tribunal será el forense Carlos Cassinelli , uno de los médicos que llevó a cabo la autopsia del astro argentino en la morgue de San Fernando. El profesional ya había presentado testimonio en este debate oral y público.

También había hecho lo propio en el primer juicio, que fue anulado por el documental de la exjueza Julieta Makintach, respecto a los detalles de la necropsia, cuyo resultado fue un edema agudo de pulmón por una insuficiencia cardíaca crónica y una miocardiopatía dilatada.

En las conclusiones de la junta médica, el exentrenador de la Selección agonizó durante “12 horas” desde las 00:30 del 25 de noviembre de 2020 y no habría sido controlado por los enfermeros, uno de los puntos más cuestionados por las defensas. Además, en el análisis indican que el exfutbolista “al menos desde la internación en la Clínica Ipensa, no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales, ni en condiciones de tomar decisiones sobre su salud”.

Por otro lado, los especialistas consignaron que el equipo médico fue “inadecuado, deficiente y temerario” y agregaron: “Se puede inferir de la documental que fuera analizada por esta Junta Médica Interdisciplinaria, que el equipo médico tratante se representó cabal y acabadamente la posibilidad del resultado fatal respecto del paciente, siendo absolutamente indiferentes a esa cuestión, no modificando sus conductas y plan médico/asistencial trazado manteniendo las omisiones perjudiciales procedentemente apuntadas, abandonando "a su suerte" el estado de salud del paciente”.

Segundo juicio por la muerte de Diego Maradona: quiénes son los imputados

En el juicio por la muerte de Diego Maradona se logra determinar las responsabilidades de los profesionales que lo atendieron durante su internación en la casa ubicada en la localidad bonaerense de Benavidez, partido de Tigre.

El caso se encuentra caratulado como homicidio simple con dolo eventual, un delito cuya pena en expectativa va de ocho a 25 años de prisión, según el Código Penal.

Durante la primera etapa del proceso judicial se llevan adelante con el debate en el que las querellas, los fiscales y las defensas exponen sus puntos de vista sobre el fallecimiento del jugador y el rol de los siete acusados.

El neurocirujano Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini; el enfermero Ricardo Omar Almirón; el coordinador de enfermería, Mariano Perroni; y el médico Pedro Di Spagna, los principales imputados, ya comparecieron ante los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón en los Tribunales de San Isidro.