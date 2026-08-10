Matías Morla ofreció una fortuna por suspender el juicio por las marcas de Maradona

El abogado sorprendió con una inesperada presentación en los tribunales por el caso que afecta a los herederos del Diez. La propuesta económica y el trasfondo de la disputa patrimonial.

El abogado Matías Morla ofreció $150 millones para intentar suspender el juicio oral por la causa vinculada con las marcas de Diego Maradona , en una presentación realizada por sus abogados ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°17. La propuesta contempla que el pago se efectúe en seis cuotas mensuales , además de la realización de trabajos comunitarios en una institución de bien público.

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La defensa busca acceder al mecanismo de suspensión del juicio a prueba, conocido como probation, para evitar la realización del debate oral por la acusación de defraudación por administración fraudulenta . El ofrecimiento aparece después que la causa avanzara hacia la instancia oral: en abril de 2026, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°43 había elevado a juicio el expediente y rechazado los planteos de sobreseimiento de los acusados.

El escrito presentado por Mauricio D’Alessandro y Rafael Cúneo Libarona, representantes legales de Morla, detalla las condiciones económicas de la propuesta. Según la presentación, “concretamente ofrece la suma de $150.000.000 a pagar en seis cuotas iguales mensuales y consecutivas de $25.000.000”, con el primer pago previsto dentro de los diez días hábiles posteriores a una eventual concesión del beneficio.

Los abogados también describieron la situación personal del imputado: señalaron que es abogado, que tiene un estudio jurídico como principal sostén económico, que mantiene a tres hijos y que además paga una cuota alimentaria a su expareja. La defensa sumó un segundo compromiso: si el tribunal acepta la salida alternativa, Morla realizaría “trabajos comunitarios en una institución de bien público con regla de conducta a ser impuesta”.

La estrategia defensiva tiene un punto central: intenta presentar el expediente como un conflicto fundamentalmente patrimonial y privado, y cuestiona que exista un interés penal que justifique llevar el caso hasta un juicio oral. En el escrito, los abogados sostienen que el Ministerio Público Fiscal no formuló requerimiento de elevación a juicio porque, según su interpretación, la conducta atribuida no configuraría delito y la acusación quedó impulsada principalmente por las querellas.

Cúneo Libarona reforzó públicamente esa lectura al afirmar: “Mi defendido fue sobreseído en dos oportunidades. La fiscalía consideró que no existe ningún delito y por eso renunció al impulso de la acción penal”. El abogado agregó que, desde la defensa, consideran que se trata de “un juicio civil donde se persiguen cuestiones económicas” y calificó la oferta como una salida destinada a poner fin a un conflicto familiar de larga duración.

El planteo no implica una absolución ni equivale a una declaración judicial de inocencia: si el tribunal concede la suspensión del juicio a prueba, el proceso penal queda suspendido bajo determinadas condiciones y, si estas se cumplen durante el período fijado, la acción penal puede extinguirse.

El Código Penal establece que la probation supone ofrecer una reparación del daño “en la medida de lo posible” y que el tribunal fija reglas de conducta durante un período de entre uno y tres años; si el imputado no comete un nuevo delito, cumple las reglas y satisface la reparación ofrecida, la acción penal se extingue.

Quiénes cobrarían los $150 millones que ofrece Matías Morla por suspender el juicio de las marcas de Maradona

La cuestión de los destinatarios del dinero conduce directamente al núcleo patrimonial del expediente: las marcas vinculadas con Diego Maradona y los ingresos derivados de su explotación comercial. En la presentación de la defensa, el dinero se ofrece a los herederos del Diez como parte de la reparación que permitiría avanzar con la suspensión del juicio.

Sin embargo, existe una precisión fundamental para entender el escenario: las fuentes disponibles siguen identificando a Dalma Maradona, Gianinna Maradona, Diego Armando Maradona Jr., Jana Maradona y Diego Fernando Maradona como los cinco hijos reconocidos de Diego.

Matías Morla.

En 2026, además, se produjeron novedades sobre reclamos de filiación que modificaron el panorama de algunas personas que habían sido consideradas potenciales herederas: por ejemplo, pruebas de ADN dieron resultado negativo en los casos de Magalí Gil y Eugenia Laprovittola. Los cinco hijos reconocidos son, por lo tanto, Dalma, Gianinna, Jana, Diego Jr. y Diego Fernando, quienes aparecen en las fuentes de referencia sobre la sucesión como los descendientes reconocidos de Maradona.

La cifra ofrecida por Morla, de $150 millones, equivaldría aritméticamente a $30 millones por heredero si se distribuyera en partes iguales entre cinco personas, aunque esa cuenta es solamente hipotética: la presentación habla de una suma global y cualquier distribución concreta dependería de lo que establezcan los representantes de los herederos, el acuerdo procesal y eventualmente el tribunal.