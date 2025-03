Juicio por la muerte de Maradona: declaró Jana y complicó al doctor Luque

"Luque nos dijo que era una locura llevarlo a una clínica. Lo dijo con énfasis. Estaba indignado por la primera propuesta. Nosotras nos desviamos hacia la internación domiciliaria porque si el médico de cabecera decía que era mejor, nos fuimos para ese lado", agregó la hija de Maradona.

Jana recordó que Luque les decía que Maradona "no iba a querer" estar internado en una clínica de rehabilitación y que se iba a sentir más cómodo en una internación domiciliaria. Además, les remarcó que "la gente de Swiss Medical se quería promocionar con mi papá".

"Hubo un Zoom con la gente de Swiss Medical. Ahí dijeron que ellos estaban preparados, que iban a tener máquinas, pero yo en la casa no vi demasiado de aparatos médicos. No vi nada. Nunca vi una ambulancia", aseguró Jana.

El dueño de la casa donde murió Diego dijo que no había ambulancias "por ningún lado"

Santiago Giorello, dueño de la residencia del barrio San Andrés en la que murió Diego Armando Maradona, y Andrea Flavia Jordán, una mujer vinculada al rubro inmobiliario, declararon este martes en la quinta audiencia del juicio oral y público que se lleva a cabo por la muerte del ex futbolista.

Giorello contó que en el momento de alquilar su inmueble le habían informado que el lugar habría asistencia médica permanente y una ambulancia en la vivienda. Sin embargo, seis días antes del fallecimiento de Maradona, el 19 de noviembre de 2020, se presentó en el lugar y no vio vehículo sanitario.

"Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. No me dijeron dónde iba a estar la ambulancia. Cuando fui ese jueves, no la vi por ningún lado", declaró Giorello, remarcando la falta de cuidados médicos en la casa del barrio San Andrés, en Tigre.