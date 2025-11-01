Gonzalo Montiel y su pareja esperan su segundo hijo: el emotivo anuncio en redes El campeón del mundo anunció la tierna noticia junto a su novia, Karina Nacucchio, con quien ya tienen un hijo, Thiago, de un año y cinco meses.







Gonzalo y Karina serán padres por segunda vez. @gonzalo_montiel29

El campeón del mundo con la Selección argentina y lateral derecho de River, Gonzalo Montiel, sorprendió este sábado con un anuncio que enterneció a todos: será papá por segunda vez. La gran noticia la brindó junto a su pareja, Karina Nacucchio, con quien tienen un niño llamado Thiago, de un año y cinco meses.

En un posteo compartido a través de Instagram que generó miles de reacciones de sus compañeros y amigos, el jugador y su mujer expresaron con emoción la buena nueva: "Acá estamos una vez más llorando de felicidad. Qué bendecidos de la vida poder decir eso. Juanita, nuestra nena tan esperada, lo que te nombramos hace años y acá estas hecha realidad princesa de nuestro cuento más mágico.

Además, añadieron: "Papi y mami no saben si existe tanto amor como el que te van a dar. Damos gracias a Dios por elegirnos. Sin duda este camino es maravilloso, la vida con ustedes Thiagui y Juanita es un sueño hecho realidad".

"Mami, papi, Thiago y hermanitos perrunos (no están en la foto porque se comerían las flores) te esperan con todo el amor del mundo cielito", agregó en la publicación que incluye fotos de una celebración familiar llena de abrazos, alegría y emoción.

Se confirmó la lesión de Gonzalo Montiel en River, ¿llega al superclásico contra Boca? Crece la preocupación de los hinchas de River por el resultado de los estudios realizados a Gonzalo Montiel, que había sufrido una lesión en una de sus rodillas durante el último entrenamiento del equipo de Marcelo Gallardo, que el domingo tendrá un partido clave ante Gimnasia de La Plata en el estadio Monumental y el próximo fin de semana deberá visitar a Boca en La Bombonera en una nueva edición del Superclásico.

A primera hora de la jornada, Montiel se realizó estudios los cuales confirmaron que el diagnóstico final es un esguince de rodilla. De esta manera, se descartó una lesión mucho más fuerte, como rotura de ligamentos cruzados y en principio no tendría problemas en llegar al duelo contra el Xeneize. "Diagnóstico final de Gonzalo Montiel: esguince de rodilla izquierda. Si bien podría preservarse para el partido ante Gimnasia, contra Boca no debería tener problemas en jugar", publicó el periodista Juan Cortese en su cuenta de X.