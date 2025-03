Juicio por Maradona: el dueño de la casa donde murió Diego dijo que no había ambulancias "por ningún lado"

El dueño de la residencia del barrio San Andrés en la que murió Diego Armando Maradona y una mujer vinculada al rubro inmobiliario declararon este martes en la quinta audiencia del juicio oral y público que se lleva a cabo por la muerte del ex futbolista.

En su declaración ante el el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, Giorello contó que en el momento de alquilar su inmueble le habían informado que el lugar habría asistencia médica permanente y una ambulancia en la vivienda, sin embargo, seis días antes del fallecimiento de Maradona, el 19 de noviembre de 2020, se presentó en el lugar y no vio vehículo sanitario.

"Se nos manifestó que él iba a tener asistencia médica permanente y que iba a haber una ambulancia. No me dijeron dónde iba a estar la ambulancia. Cuando fui ese jueves, no la vi por ningún lado", declaró Giorello, remarcando la falta de cuidados médicos en la casa del barrio San Andrés, en Tigre.

En 2021, Jordan sostuvo ante los fiscales que Diego y Gianinna eligieron la vivienda luego de que el ex técnico de la Selección argentina fue externado de la clínica de Olivos, al tiempo que señaló que el contrato fue firmado por Jana. Por su parte, Giorello manifestó en 2020 que faltaba una ducha en el baño de abajo para que Maradona se higienice correctamente.

Este martes también declaró Jana Maradona, hija de Diego.

El abogado de Cosachov sostuvo que "audiencia tras audiencia se cae la hipótesis del supuesto plan criminal contra Maradona"

El defensor de la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las acusadas por la muerte de Maradona, afirmó que en cada audiencia "se cae la hipótesis del supuesto plan criminal" contra el ex jugador.

"Audiencia tras audiencia se cae la hipótesis del presunto plan para asesinar a Maradona y también se cae el supuesto 'dolo' de los sindicados", expresó Vadim Mischanchuk en diálogo con la Agencia Noticias Argentinas.

En este sentido, el asesor señaló que el ídolo argentino falleció en pocos minutos mientras dormía como consecuencia de una "arritmia ventricular" y consideró que, por esa razón, "no hay manera de vincular a la psiquiatra con tan penoso desenlace".

"Todo lo que gira alrededor de esta causa está relacionado a cuestiones de confort que, en definitiva, no causaron el deceso de Diego", agregó el letrado, a la vez que señaló: "Lo que sí fue relevante en estas primeras audiencias es que quedó acreditado que, para la hora que llegó Cosachov al country del barrio San Andrés, Maradona ya llevaba bastante tiempo muerto y el cuadro era irreversible".