Se vendieron todas las monedas lanzadas por el Banco Central en conmemoración al gol de Maradona a los ingleses en 1986

Se trató de una tirada de 2.500 unidades emitidas por la autoridad bancaria de cara al Mundial de la FIFA 2026. Fueron construidas en base a plata 925, con un canto estriado, tienen un peso de 27 gramos y un diámetro de 40 milímetros.

La moneda conmemorativa por los 40 años del gol de Maradona a Inglaterra fue agotada en tiempo récord.

Las monedas de plata conmemorativas al gol de Diego Armando Maradona a los ingleses en 1986, emitidas por el Banco Central de la República Argentina, fueron vendidas en su totalidad y agotadas a las pocas horas de su lanzamiento.

La iniciativa se enmarcó en el Programa Internacional de Monedas Conmemorativas de la Copa Mundial de la FIFA 2026, del que el BCRA participa desde hace casi dos décadas. La institución ya había acuñado piezas especiales para las ediciones de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Catar 2022 , donde la Selección Argentina obtuvo su tercer título mundial.

En esta ocasión, la emisión rendía tributo a los 40 años de aquel hito deportivo. Por primera vez, la Copa del Mundo se disputará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México.

Pese a que el Banco Central no emitió una comunicación oficial sobre la venta de las monedas, fue el economista Carlos Maslatón quien compró una e informó en su cuenta de X que las mismas estaban agotadas y tenían un valor de 253 mil pesos por unidad.

La moneda rinde tributo al gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial 1986.

Es una maravilla total la moneda del BCRA del Mundial 2026. Solo 2500, de plata. Parece que Bausili imprimirá ahora una de oro. pic.twitter.com/ithJLlL7c1 — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) October 29, 2025

Cómo es la moneda emitida por el Banco Central

Según el comunicado oficial, el diseño de la moneda presenta en su anverso una pelota atravesando la superficie como alegoría de la pasión futbolera. En el arco superior figura la leyenda República Argentina, y en el inferior, Copa Mundial de la FIFA 2026.

En el reverso se destaca el esquema de la legendaria jugada de 1986, con la trayectoria del balón y los rivales que fueron eludidos hasta el gol. En el círculo central del campo de juego se inscribe el valor simbólico de $10, acompañado del año de acuñación, 2025.

La ausencia del nombre de Maradona en la descripción oficial de la pieza se debe a cuestiones legales vinculadas a los derechos de imagen y marca del ídolo.