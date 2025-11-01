IR A
IR A

Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

Si te conmueven los dramas humanos y las historias que generan conversación, anota esta producción en tu lista que puede convertirse en una de tus favoritas.

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 

“La mujer de la fila” llegó a Netflix y promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del mes. Con una historia inspirada en hechos reales y una Natalia Oreiro en uno de los papeles más intensos de su carrera, la película argentina dirigida por Benjamín Ávila se sumerge en el mundo invisible de las madres que esperan fuera de prisión, entre la desesperación, la culpa y la esperanza. Un drama humano que invita a mirar de frente aquello que la sociedad suele preferir ignorar.

Estas miniseries te garantizan unas cinco o seis horas de entretenimiento.
Te puede interesar:

Las mejores 2 miniseries de Netflix para maratonear durante un viaje

El relato se inspira en la historia real de Andrea Casamento y en el nacimiento de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos (ACiFaD). La película muestra no solo la vulnerabilidad familiar frente a la cárcel, sino también cómo esos espacios de espera pueden transformarse en puntos de encuentro, organización y resistencia. Según las críticas, el filme encuentra su mejor versión cuando se queda en la relación entre las mujeres de la fila y en la empatía que surge entre clases aparentemente distintas.

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. La incorporación al catálogo busca poner la historia frente a una audiencia internacional y debate público sobre el sistema penitenciario y la justicia.

Sinopsis de La mujer de la fila, la película que llegó del cine a Netflix

La trama sigue a Andrea, una madre cuya vida cotidiana se viene abajo cuando su hijo de 18 años es detenido por un hecho que ella considera un error. Lo que comienza como la indignación de una madre desemboca en la lenta y áspera rutina de las visitas carcelarias: filas, revisiones, esperas y el encuentro con otras mujeres que comparten ese mismo dolor.

A partir de ese contacto, Andrea –que viene de una vida ordenada y relativamente protegida– empieza a desarmar prejuicios, a descubrir redes de apoyo y a implicarse en una búsqueda que mezcla intuición, rabia y solidaridad.

la-mujer-de-la-fila-oreiro

Tráiler de La mujer de la fila

Embed - Natalia Oreiro - La mujer de la fila - Tráiler

Reparto de La mujer de la fila

El reparto principal está encabezado por Natalia Oreiro (Andrea), acompañada por Alberto Ammann, Amparo Noguera, María Alché, Alejandro Awada, Federico Heinrich y Lide Uranga, entre otros. La mezcla de actores consagrados con personas vinculadas al caso real (algunas aparecen interpretándose a sí mismas) aporta verosimilitud y fuerza emocional a la narración. Netflix lista el título como parte de su catálogo de dramas sociales argentinos.

959687-oreiro
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La miniserie de ocho episodios disponible en Netflix combina historia, mitología y romance en una versión moderna de la Guerra de Troya.
play

La serie escondida en el catálogo de Netflix que se puede terminar en un solo día

Las nuevas Series latinoamericanas que se agregan al catálogo de Netflix
play

Esta serie brasileña combina juego, competencia y mucho lujo y está sorprendiendo a todos en Netflix

Los dueños del juego, una producción española que ya está disponible en Netflix y es tendencia.
play

Competencia y lujo: cuál es la trama de la serie brasileña Los dueños del juego, que llegó a Netflix

Una serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix
play

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Netflix anunció una nueva función que competirá con TikTok.

¿Adiós a TikTok? El nuevo cambio de Netflix que puede destrozar a la red social

Presenta a un cirujano viudo que enfrenta la peor pesadilla de cualquier padre: la desaparición sin rastro de su hija adolescente.
play

Una miniserie tremenda: un thriller recargado de suspenso que se puede ver de un tirón

últimas noticias

play
La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 

Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

Hace 12 minutos
Manuel Adorni fue desginado como jefe de Gabinete en remplazo de Guillermo Francos. 

Adorni habló sobre la salida de Francos del Gobierno: "Había un ciclo cumplido"

Hace 18 minutos
Conocé todo sobre el pueblo  bonaerense reconocido por los asados

Este pueblo de Buenos Aires hizo del asado un estilo de vida junto con la tranquilidad: cuál es

Hace 21 minutos
La red de autopistas de este país es la segunda más extensa del mundo.

¿Sabías cuál es el país de América que tiene la red de autopistas más extensa? No es Argentina

Hace 22 minutos
Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

Hace 22 minutos