Zaira Nara eligió un polémico look de transparencias en los Premios Ídolo

La modelo Zaira Nara condujo los Premios Ídolo que distinguen a los influencers y desató la polémica por el outfit con transparencias que dejaba ver su ropa interior.
La modelo condujo el evento donde distinguieron a los influencers del mundo digital, entre ellos Wanda Nara que se llevó la distinción como Celebrity.
La hermana de Wanda Nara dirigió la ceremonia en el Tattersal de San Isidiro, junto al humorista Grego Roselló, y eligió un vestido negro que dejaba al descubierto sus prendas íntimas.
Cientos de usuarios criticaron la "vulgaridad" o la "falta de necesidad" de la ropa transparente que revelaba la lencería, mientras que otros elogiaron la audacia de la influencer que es una referente de la moda.
Los Premios Ídolo distinguen a las figuras más influyentes y populares del universo digital argentino. Zaira Nara no solo fue una de las conductoras principales del evento, sino que también estuvo nominada en la categoría Lifestyle.
Entre los ganadores estuvo Wanda Nara, que se llevó el Ídolo categoría Celebrity, y subió al escenario con una cartera de marca internacional, color amarillo: “Hola, ¿cómo están todos? ¿Y esta carterita?”, lanzó entre risas. La frase se asoció al reciente posteo de Eugenia "La China" Suárez con un bolso Louis Vuitton, que reavivó la tensión entre ambas mujeres.