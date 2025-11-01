1 de noviembre de 2025 Inicio
Elecciones en River: los socios eligen un nuevo presidente para el club

Los asociados del Millonario se acercan a las instalaciones del estadio Monumental para definir la dirigencia que liderará al club durante los próximos cuatro años. ¿Quiénes se presentan?

Los socios del Club Atlético River Plate asisten al estadio Más Monumental para elegir nuevo presidente, el cual estará al frente de la institución los próximos cuatro años. Son cinco las lisas que compiten en los comicios, entre los que se encuentra el oficialismo, y se podrá votar de 10 a 20.

Los hinchas que viajen en subte tendrán extensión horaria.
La línea D del subte extenderá su servicio el domingo por el partido de River y Gimnasia

En la elección que se desarrollará el sábado durante la jornada se renovará la Comisión Directiva, la cual está compuesta por un presidente, tres vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes; la Comisión Revisora de Cuentas, la cual está con 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes; y el cuerpo de Representantes de Socios y Socias, es decir, 150 titulares y 60 suplentes.

La novedad será la utilización de la Boleta Única Electrónica que permitirá emitir el voto de manera sencilla. Los que están habilitados a votar son los mayores de 16 años con una antigüedad de tres años al 31 de octubre del 2025. La cuota de septiembre 2025 tiene que estar al día.

En las últimas tres elecciones, los que ganaron se llevaron un número alto: 2013, Rodolfo D’Onofrio se impuso con 18.372 votos; en 2017 ganó nuevamente y recibió 18.872; mientras que 2021 fue Jorge Brito el triunfador con 19.833.

Para poder votar hay que asistir con el DNI físico, pero no será necesario portar el Carnet Único. Los socios pueden ingresar a la página oficial para conocer su padrón y ver si están habilitados para votar.

El lugar contará con tres ingresos: Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno con dos horas gratis. Además, podrán ingresar al Museo de River de 10 a 18, pero no podrán hacer recorrido en el estadio.

Quiénes son los candidatos en las elecciones de River 2025

Frente Filosofía River

  • Presidente: Stefano Di Carlo
  • Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés
  • Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio
  • Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano
  • 1ª Vocal: Clara D'Onofrio

Frente Lunati 2025

  • Presidente: Pablo Lunati
  • Vicepresidente 1°: Santiago Roca
  • Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten
  • Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría
  • 1° Vocal: Pablo Lunati

Frente River campeón deportivo y social

  • Presidente: Daniel Kiper
  • Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro
  • Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni
  • Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners
  • 1° Vocal: Daniel Kiper

Frente River Primero

  • Presidente: Luis Belli
  • Vicepresidente 1°: Hernán Riso
  • Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín
  • Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe
  • 1° Vocal: Antonio Caselli

Frente River somos todos

  • Presidente: Carlos Trillo
  • Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin
  • Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino
  • Vicepresidente 3°: Daniel Zononi
  • 1° Vocal: Carlos Trillo

Martín Cirio, uno de los premiados más populares.

Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

Una serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix
play

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

Con una estética más natural y madura, María Becerra reafirma su identidad artística en la antesala de un récord histórico en River.

La impresionante transformación de María Becerra: se cambió el look y todos quedaron atónitos

El descargo de Wanda Nara contra la China Suárez en redes sociales.

Wanda Nara estalló contra la China Suárez: "¿Qué tan zorra podés ser?"

La modelo tiene una familia ensamblada con las hijas de Fabián Cubero y el hijo de Manuel Urcera.

"No es fácil": la conmovedora historia de Nicole Neumann sobre una de sus hijas

La artista eligió una estética angelical sobre el escenario.

Video: Lourdes Fernández volvió a los escenarios tras la detención de su expareja

Continúa el escádalo en San Lorenzo.

Crisis institucional de San Lorenzo: reunión en AFA del arco político terminó en escándalo

Rob Jetten y Nicolás Keenan se conocieron en 2017.

Cómo surgió el amor entre el futuro Primer Ministro de Países Bajos y un jugador de Los Leones

Cómo llegar a este precioso entorno natural de Córdoba.

Viajar a Córdoba: el río escondido en las Altas Cumbres que enamora a turistas en el verano

Martín Cirio, uno de los premiados más populares.

Premios Ídolo 2025: Mernosketti, Martín Cirio y Momi Giardina, entre los ganadores de la noche

Una serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix

Esta serie danesa combina acción con suspenso e intriga y está entre lo más visto de Netflix: cuál es

