Elecciones en River: los socios eligen un nuevo presidente para el club

Los socios del Club Atlético River Plate asisten al estadio Más Monumental para elegir nuevo presidente, el cual estará al frente de la institución los próximos cuatro años. Son cinco las lisas que compiten en los comicios, entre los que se encuentra el oficialismo, y se podrá votar de 10 a 20.
En la elección que se desarrollará el sábado durante la jornada se renovará la Comisión Directiva, la cual está compuesta por un presidente, tres vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes; la Comisión Revisora de Cuentas, la cual está con 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes; y el cuerpo de Representantes de Socios y Socias, es decir, 150 titulares y 60 suplentes.
La novedad será la utilización de la Boleta Única Electrónica que permitirá emitir el voto de manera sencilla. Los que están habilitados a votar son los mayores de 16 años con una antigüedad de tres años al 31 de octubre del 2025. La cuota de septiembre 2025 tiene que estar al día.
En las últimas tres elecciones, los que ganaron se llevaron un número alto: 2013, Rodolfo D’Onofrio se impuso con 18.372 votos; en 2017 ganó nuevamente y recibió 18.872; mientras que 2021 fue Jorge Brito el triunfador con 19.833.
Para poder votar hay que asistir con el DNI físico, pero no será necesario portar el Carnet Único. Los socios pueden ingresar a la página oficial para conocer su padrón y ver si están habilitados para votar.
El lugar contará con tres ingresos: Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno con dos horas gratis. Además, podrán ingresar al Museo de River de 10 a 18, pero no podrán hacer recorrido en el estadio.
Quiénes son los candidatos en las elecciones de River 2025
Frente Filosofía River
- Presidente: Stefano Di Carlo
- Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés
- Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio
- Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano
- 1ª Vocal: Clara D'Onofrio
Frente Lunati 2025
- Presidente: Pablo Lunati
- Vicepresidente 1°: Santiago Roca
- Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten
- Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría
- 1° Vocal: Pablo Lunati
Frente River campeón deportivo y social
- Presidente: Daniel Kiper
- Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro
- Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni
- Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners
- 1° Vocal: Daniel Kiper
Frente River Primero
- Presidente: Luis Belli
- Vicepresidente 1°: Hernán Riso
- Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín
- Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe
- 1° Vocal: Antonio Caselli
Frente River somos todos
- Presidente: Carlos Trillo
- Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin
- Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino
- Vicepresidente 3°: Daniel Zononi
- 1° Vocal: Carlos Trillo