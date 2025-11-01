Elecciones en River: los socios eligen un nuevo presidente para el club Los asociados del Millonario se acercan a las instalaciones del estadio Monumental para definir la dirigencia que liderará al club durante los próximos cuatro años. ¿Quiénes se presentan? Por







Los socios del Club Atlético River Plate asisten al estadio Más Monumental para elegir nuevo presidente, el cual estará al frente de la institución los próximos cuatro años. Son cinco las lisas que compiten en los comicios, entre los que se encuentra el oficialismo, y se podrá votar de 10 a 20.

En la elección que se desarrollará el sábado durante la jornada se renovará la Comisión Directiva, la cual está compuesta por un presidente, tres vicepresidentes, 21 vocales titulares y 16 suplentes; la Comisión Revisora de Cuentas, la cual está con 10 fiscalizadores titulares y seis suplentes; y el cuerpo de Representantes de Socios y Socias, es decir, 150 titulares y 60 suplentes.

La novedad será la utilización de la Boleta Única Electrónica que permitirá emitir el voto de manera sencilla. Los que están habilitados a votar son los mayores de 16 años con una antigüedad de tres años al 31 de octubre del 2025. La cuota de septiembre 2025 tiene que estar al día.

En las últimas tres elecciones, los que ganaron se llevaron un número alto: 2013, Rodolfo D’Onofrio se impuso con 18.372 votos; en 2017 ganó nuevamente y recibió 18.872; mientras que 2021 fue Jorge Brito el triunfador con 19.833.

Para poder votar hay que asistir con el DNI físico, pero no será necesario portar el Carnet Único. Los socios pueden ingresar a la página oficial para conocer su padrón y ver si están habilitados para votar.

El lugar contará con tres ingresos: Figueroa Alcorta, Udaondo y el estacionamiento interno con dos horas gratis. Además, podrán ingresar al Museo de River de 10 a 18, pero no podrán hacer recorrido en el estadio. Quiénes son los candidatos en las elecciones de River 2025 Frente Filosofía River Presidente: Stefano Di Carlo

Vicepresidente 1°: Ballotta Andrés

Vicepresidente 2°: Villarroel Ignacio

Vicepresidente 3°: Taratutty Mariano

1ª Vocal: Clara D'Onofrio Frente Lunati 2025 Presidente: Pablo Lunati

Vicepresidente 1°: Santiago Roca

Vicepresidente 2°: Claudio Baumgarten

Vicepresidenta 3ª: Bianca Lauría

1° Vocal: Pablo Lunati Frente River campeón deportivo y social Presidente: Daniel Kiper

Vicepresidente 1°: Claudio Piñeiro

Vicepresidenta 2ª: Lucila Lancioni

Vicepresidenta 3ª: Érika Bedners

1° Vocal: Daniel Kiper Frente River Primero Presidente: Luis Belli

Vicepresidente 1°: Hernán Riso

Vicepresidenta 2ª: Noelia Florentín

Vicepresidente 3°: Sebastián Gasibe

1° Vocal: Antonio Caselli Frente River somos todos Presidente: Carlos Trillo

Vicepresidente 1°: Pedro Tibaudin

Vicepresidenta 2ª: Alejandra Sabatino

Vicepresidente 3°: Daniel Zononi

1° Vocal: Carlos Trillo