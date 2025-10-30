"Feliz cumple al cielo": el conmovedor homenaje de Claudia Villafañe a Diego Maradona en el día que cumpliría 65 años La empresaria recordó a su exmarido, padre de Dalma y Gianinna Maradona, de una manera afectuosa y con un símbolo de eternidad.







Los famosos se casaron en una mega fiesta en el estadio Luna Park. Redes Sociales

Este 30 de octubre Diego Maradona habría cumplido 65 años y su exmujer y madre de sus hijas, Claudia Villafañe, hizo un posteo en redes sociales que conmovió a sus seguidores: "Besos al cielo. Feliz cumple".

La empresaria eligió una imagen de un cielo azulino y el símbolo del infinito para ilustrar su mensaje, en el día que el exfutbolista que falleció el 25 de noviembre de 2020.

La famosa eligió esta forma pública de expresar su cariño para el padre de Dalma y Gianinna Maradona, y dejó en claro que sigue unida en espíritu al ídolo de fútbol.

Claudia Villafañe en redes sociales Redes Sociales La mediática musicalizó la historia de Instagram con el mítico tema Live is Life de Opus, reconocido mundialmente como el que acompañó a Maradona en el calentamiento previo a jugar con el Bayern Munich en la Copa de la UEFA en 1989.

Embed