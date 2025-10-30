El recuerdo de los hijos de Diego Maradona por el 65° aniversario de su nacimiento: "Feliz cumpleaños, pa"

Dalma, Gianinna y Diego Junior fueron los primeros que recordaron al astro del fútbol en sus redes sociales y le dedicaron tiernas palabras.

Este 30 de octubre Diego Maradona estaría cumpliendo 65 años y, como el resto de los fanáticos del fútbol, sus hijos lo recordaron en sus redes sociales. Dalma, Gianinna y Diego Junior fueron los primeros en expresarse para celebrar un nuevo aniversario del nacimiento del astro argentino.

El hijo más grande del campeón el mundo utilizó sus historias de Instagram para recordar a su padre: primero posteó una imagen del 10 con la camiseta argentina donde solo agregó “auguri papà” , pero en la siguiente sorprendió con una tierna foto.

En la otra publicación la acompañó con la canción de La Beriso, El mundo a mis pies. “Perdón que me retire y que lo hice sin avisar Les compartí mi vida y mi soledad”, fue la frase que eligió para musicalizar el posteo.

Pero después hizo una extensa dedicatoria en su feed: “Hoy me imagino contigo en una de esas fiestas maravillosas, me imagino a tu lado bailando, riendo, regocijándome como solo nosotros sabíamos hacer”.

“¿Has visto a Diego y la India lo hermosos que son? ¿Has visto cómo te aman? Espero que estés orgulloso de mi aunque sea un momento oscuro, mi amor!!! Guarda un champán porque quiero volver a celebrarlo contigo!! Feliz cumpleaños papá y que mis deseos te alcancen”, agregó.

Diego Maradona Jrs Instagram

Quienes también dejaron un saludo fueron Dalma y Gianinna, las hijas que el futbolista tuvo con Claudia Villafañe. La actriz republicó varios posteos en sus historias de los fanáticos, pero se hizo un tiempito para hacer su propia dedicatoria. Primero eligió algunas fotos caricaturizada de ella y su padre cuando ella era una niña para dedicarle un emotivo saludo al cielo. “Que alegría haber compartido la vida con vos! Feliz cumpleaños papá!”, escribió.

“Te extraño sin parar” y “Gracias por salvarme una vez más”, agregó en las dos siguientes historias, primero con una imagen de ella en brazos del capitán de Nápoli saliendo a la cancha y la otra, la más emblemática entre ambos: cuando Dalma le coloca una flor en la media.

Dalma Maradona cumpleaños Diego

Por su parte, Gianinna, posteó una fotografía con el oriundo de Villa Fiorito, ambos besando el Balón de Oro, mientras se miraban fijamente. “¿De verdad me ibas a mirar así? Feliz todo, pa, te amo”, le escribió, mientras que en la siguiente publicación prefirió hacer un collage con imágenes caceras junto a Claudia Villafañe, su hermana y su padre, acompañada con la canción de Benjamín Amadeo, Para siempre.

Gianinna Maradona cumpleaños Diego

Un día Maradoniano: cuándo y cómo ver el homenaje a Diego Maradona

Diego Maradona cumpliría este 30 de octubre los 65 años, lo que motivó un homenaje al astro del fútbol que será transmitido en vivo y de forma gratuita a través de YouTube.

La conducción estará a cargo de Dalma, Migue Granados y Lucas Fridman, acompañados por otras figuras del canal de streaming Olga, con música en vivo, homenajes y testimonios de quienes compartieron distintos momentos de la vida de Diego. Será este jueves a las 19 en el Microestadio Malvinas Argentinas.

La actriz anunció el acontecimiento que se llama Un día Maradoniano totalmente emocionada: "Vamos a festejar el cumpleaños de mi papá", dijo la hija del Diez. Las entradas no se venden, sino que se canjean por donaciones solidarias y todo lo recaudado será destinado a Argentinos Juniors y a su Fundación Social.