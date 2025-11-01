"El PRO no existe más": el picante debate en Indomables sobre los cambios de Javier Milei El panel opinó sobre el enojo del expresidente Mauricio Macri tras la reunión en la Quinta de Olivos al no poder sumar uno de sus hombres al Gobierno. Por







Los periodistas debatieron sobre los cambios del Gobierno tras ganar las elecciones. C5N

El panel de Indomables analizó los cambios de Gabinete de Javier Milei, a partir de los resultados del las elecciones legislativas, y la reacción del expresidente Mauricio Macri, que quiso sumar un hombre del PRO en el lugar que dejó vacante Guillermo Francos, como jefe de ministros. "Lo meó Mauricio Macri a Manuel Adorni", disparó el conductor Diego Brancatelli.

La periodista Martina Garbarz dijo: "No se si fue de la reunión (en la Quinta de Olivos) o lo echaron", y agregó: "La reunión no duró menos de lo esperado, aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Entre un plato de comida, un vino y un postre, está. Macri lo que fue a pedir es un gestor, alguien con perfil más técnico y de su espacio. El llegó a Olivos con esa idea. Una persona que pueda dialogar con los empresarios, con los gobernadores... Se conoce que salió con una profunda desilusión".

"El macrismo no pudo ingresar en el gobierno de Javier Milei a los propios toda vez que quiso y ahora no lo va a poder hacer más... El PRO está arañando por todos lados, no se qué va a hacer Cristin Ritondo cuando se quede sin banca (Diputado). El PRO no existe más", argumentó la comunicadora.

A su turno, el analista Daniel Molina, más conocido como Rayo Virtual en redes sociales, apuntó: "No voy a cuestionar la decisión del Presidente, cuando sea jefe de Gabinete (Adorni) opinaré. Lo que si te digo es que Macri da vergüenza. En este momento no tiene nada, ni partido", cerró.