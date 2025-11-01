1 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

"El PRO no existe más": el picante debate en Indomables sobre los cambios de Javier Milei

El panel opinó sobre el enojo del expresidente Mauricio Macri tras la reunión en la Quinta de Olivos al no poder sumar uno de sus hombres al Gobierno.

Por

Los periodistas debatieron sobre los cambios del Gobierno tras ganar las elecciones.

C5N

El panel de Indomables analizó los cambios de Gabinete de Javier Milei, a partir de los resultados del las elecciones legislativas, y la reacción del expresidente Mauricio Macri, que quiso sumar un hombre del PRO en el lugar que dejó vacante Guillermo Francos, como jefe de ministros. "Lo meó Mauricio Macri a Manuel Adorni", disparó el conductor Diego Brancatelli.

Te puede interesar:

Nancy Pazos analizó la renuncia de Guillermo Francos y la llegada de Adorni: "Ganó Karina"

La periodista Martina Garbarz dijo: "No se si fue de la reunión (en la Quinta de Olivos) o lo echaron", y agregó: "La reunión no duró menos de lo esperado, aproximadamente 1 hora y 45 minutos. Entre un plato de comida, un vino y un postre, está. Macri lo que fue a pedir es un gestor, alguien con perfil más técnico y de su espacio. El llegó a Olivos con esa idea. Una persona que pueda dialogar con los empresarios, con los gobernadores... Se conoce que salió con una profunda desilusión".

"El macrismo no pudo ingresar en el gobierno de Javier Milei a los propios toda vez que quiso y ahora no lo va a poder hacer más... El PRO está arañando por todos lados, no se qué va a hacer Cristin Ritondo cuando se quede sin banca (Diputado). El PRO no existe más", argumentó la comunicadora.

A su turno, el analista Daniel Molina, más conocido como Rayo Virtual en redes sociales, apuntó: "No voy a cuestionar la decisión del Presidente, cuando sea jefe de Gabinete (Adorni) opinaré. Lo que si te digo es que Macri da vergüenza. En este momento no tiene nada, ni partido", cerró.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Arabia y Ajmechet, junto a su jefa política, Patricia Bulrrich y su marido, Guillermo Yanco

Se rompió el bloque PRO en Diputados: siete legisladores de Bullrich pasarán a la Libertad Avanza

El Gobierno define sus estretegias en la Cámara baja tras las elecciones.

El oficialismo busca reacomodarse y ultima detalles para un interbloque con el PRO

Rating Cero

Big Ari se dirigió a sus seguidores con tres historias en Instagram.

El duro momento que vive Big Ari, de Gran Hermano, tras el violento asalto en su casa: "Esta vez me vencieron"

Los famosos no revelaron la identidad de la persona o personas que amedrentaron a su hija.

Acompañada por Marcelo Tinelli y Paula Robles, Juanita Tinelli denunció amenazas y ya tiene botón antipánico

Las redes se llenaron de opiniones divididas en torno al look que eligió la influencer.

Zaira Nara eligió un polémico look de transparencias en los Premios Ídolo

La comunidad LGBTIQ+ deliró tras la proyección del mensajes de Dua Lipa.

El mensaje de Dua Lipa que enloqueció a sus fans en la Marcha del Orgullo: "Siempre voy a estar a su lado"

La película se estrenó en cines argentinos el 4 de septiembre de 2025 y, tal como anunció la prensa especializada y la propia plataforma, se lanzó en Netflix el 31 de octubre de 2025, incorporándose al impulso de contenidos latinoamericanos que la compañía está reforzando para fin de año. 
play

Cuál es la trama de La mujer de la fila, la película de Natalia Oreiro que llegó a Netflix

Conocé la historia de la mediática pareja

Estos dos famosos actores pasaron de amigos a pareja y son furor: qué revelaron sobre su relación

últimas noticias

Gonzalo y Karina serán padres por segunda vez.

Montiel y su pareja esperan su segundo hijo: el emotivo anuncio en redes

Hace 12 minutos
play

"El PRO no existe más": el picante debate en Indomables sobre los cambios de Javier Milei

Hace 18 minutos
El armamento fue fabricado en diferentes países de Europa y Sudamérica, entre ellos Argentina, Venezuela, Perú, Bélgica, Rusia, Alemania y Brasil.

La policía de Río de Janeiro hizo un nuevo recuento de las armas incautadas: fueron 120 y costarían más de $ 3 mil millones

Hace 36 minutos
Un Milei fortalecido tras las elecciones legislavidas pisa el acelerador.

Milei retoma la iniciativa y acelera el plan de ajuste ante la debilidad de la oposición

Hace 54 minutos
Domingo Cavallo celebró el triunfo oficialista pero advirtió por la política monetaria.

La advertencia de Cavallo, tras el triunfo de LLA: "La libertad también debe avanzar en lo monetario, cambiario y financiero"

Hace 1 hora