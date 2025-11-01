El duro momento que vive Big Ari, de Gran Hermano, tras el violento asalto en su casa: "Esta vez me vencieron" Ariel Ansaldo, exparticipante del reality, contó en sus redes sociales cómo se encuentra luego de que tres delincuentes entraran en su casa de Berazategui y agradeció las muestras de afecto de sus seguidores.







Big Ari se dirigió a sus seguidores con tres historias en Instagram.

El exparticipante de Gran Hermano, Ariel Ansaldo, también conocido como Big Ari, sufrió un violento robo en su casa de Berazategui, cuando tres delincuentes ingresaron este viernes a la madrugada, maniataron a él y a sus padres y revolvieron toda la vivienda durante tres horas: "Esta vez sí que me vencieron, lo lograron", expresó.

Big Ari, quien tiene un ida y vuelta constante en sus redes sociales con sus fanáticos, esta ves se dirigió a sus seguidores para desahogarse tras el duro momento que vivió junto a su familia. Saben que le pongo... muchas veces me han criticado por el positivismo extremo, por remar la vida demasiado, pero a veces es difícil, esta es difícil, amigos”, comentó con sinceridad.

Uno de los concursantes más queridos de Gran Hermano 2022 no pudo ocultar su tristeza y contó que “esta vez, no solo desmoronaron toda mi casa, y se llevaron tomo mi pasado material, me llevaron la sonrisa, me llevaron... esta vez sí que me vencieron, lo lograron al menos ahora, al menos hoy que es el segundo día desde todo lo que pasó”, lamentó Big Ari.

big ari asalto El ex “hermanito” grabó un video para describir su situación personal, en sus historias de Instagram, y encarar lo que viene: “Voy a estar mejor... con todo lo que pasó hoy, uno inexorablemente se siente vencido, frustrado, porque venía de meses de cambiar mi cuerpo, de peder peso, de perder laburo, opciones, pero tenés que seguir, que cuidar a tus viejos y ocuparte de tu vida”, aseguró.

Finalmente, concluyó: “Lo único que se me ocurre como siempre es meterle con el laburo y con el deporte y los amigos. Gracias por todos los mensajitos, la verdad ayuda un montón. Les mando un beso grande”.

Mirá cómo quedó la casa de Big Ari tras el violento asalto en Berazategui Embed "Big Ari" víctima de un violento robo: ladrones entraron a su casa

Mirá #CortaPorLozano por Telefe pic.twitter.com/rzllKybbNA — Cortá por Lozano (@CortaPorLozano) October 31, 2025