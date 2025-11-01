Expulsarán a los tres brasileños detenidos en Misiones por antecedentes de narcotráfico Tras la detención de los oriundos de Río de Janeiro, cuando intentaban entrar a la Argentina por un paso no habilitado, ahora las autoridades decidieron devolverlos a su país. No tenían pedido de captura de Interpol. Por







Se trata de Ednei Carlos Dos Santos (25 años), Luis Eduardo Teixeira de Souza (23) y Jackson Santos de Jesús (35).

Expulsarán a los tres hombres detenidos al intentar ingresar a la Argentina por un paso fronterizo no habilitado cercano a la localidad de Alba Posse, en Misiones. Según las autoridades, dos tenían antecedentes con el narcotráfico, pero no existía un pedido de captura por parte de Interpol.

Desde la triple frontera, el periodista Diego Gabriele contó las últimas novedades para C5N tras la detención de Ednei Carlos Dos Santos (25 años), Luis Eduardo Teixeira de Souza (23) y Jackson Santos de Jesús (35) al intentar ingresar a la Argentina de manera ilegal.

"No tenían pedido de captura, no había alerta roja, pero si había un ingreso ilegal a la Argentina, esa es la razón por la cual va a ser expulsados", informó el periodista.

La Policía de Misiones informó que mantiene una comunicación constante con las fuerzas de seguridad de los estados brasileños de Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina, además de la policía civil y militar de Río de Janeiro, para determinar si los detenidos pertenecen al Comando Vermelho.

En la triple frontera Argentina con Brasil y Paraguay, el escenario habitual y cotidiano, cambió. Fuerzas federales que sumaron armas largas en migraciones, controles aleatorios en rutas y operativos en la zona de selva ganaron la agenda de seguridad. Es que desde la masacre de Río la tensión ganó una zona ya de por sí tensa, presa del contrabando y narcotráfico. En esta zona del país el Comando Vernelho no es ninguna novedad. Las operaciones de ese grupo narco criminal son conocidas e investigadas por las fuerzas federales argentinas, paraguayas y brasileras desde hace por lo menos una década. De hecho en nuestro país se han detenido y deportado decenas de sus miembros mientras que casi una treintena de ellos se encuentran alojados en cárceles federales.